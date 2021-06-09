За две недели смертность от COVID-19 в Украине уменьшилось почти вдвое.

В Украине наблюдается положительная динамика по эпидемической ситуации во всех регионах, снижение заболеваемости коронавирусной инфекцией продолжаться.

Об этом говорится в прогнозе развития эпидемии COVID-19 в Украине в период 9-22 июня от Национальной академии наук Украины.

«Продолжается положительная динамика во всех регионах Украины. 7 июня 2021 года было зафиксировано наименьшее количество новых выявлений (535) с прошлогоднего июня, тогда как средние показатели новых выявлений соответствуют середине августа прошлого года», - констатируют ученые.

Отмечается, что за две недели смертность от COVID-19 уменьшилась почти вдвое. В то же время, в официальной статистике новых выявлений растет доля обнародования давних случаев, что существенно увеличивает погрешность при прогнозировании.

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В НАН отмечают, что в последнее время количество новых положительных ПЦР-тестов отражает эпидемическую динамику адекватнее, чем официальное количество новых выявлений.

«Анализ задержек обнародования данных показал, что количество новых выявлений в статистике увеличивается из-за обнародования большого количества давних случаев и не соответствует реальному эпидемическому процессу», - сообщают ученые.

Также в НАН отмечают, что среднее количество новых выявлений в Украине уменьшилась до 1718 человек в день (уменьшение вдвое за две недели), среднее количество летальных случаев составляет 91 смерть в день в среднем за последнюю неделю.

Согласно прогнозным вычислениям, среднее количество новых случаев составляет 1 465 в течение недели 9-15 июня и 1013 - в течение недели 16-22 июня 2021 года.

«Оперативные данные Министерства юстиции Украины относительно общей смертности в мае 2021 года указывают на быстрое уменьшение чрезмерной смертности, динамика которого незначительно опережает динамику летальных случаев при COVID-19», - добавили в НАН.

Напомним, что в Украине стабилизировалась ситуация с коронавирусом. Сегодня эпидемическая ситуация во всех регионах соответствует «зеленому» уровню эпидемической опасности.

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Авторы: Виктория Гордиенко, Константин Гончаров