В Украине наблюдается положительная динамика по эпидемической ситуации во всех регионах, снижение заболеваемости коронавирусной инфекцией продолжаться.
Об этом говорится в прогнозе развития эпидемии COVID-19 в Украине в период 9-22 июня от Национальной академии наук Украины.
«Продолжается положительная динамика во всех регионах Украины. 7 июня 2021 года было зафиксировано наименьшее количество новых выявлений (535) с прошлогоднего июня, тогда как средние показатели новых выявлений соответствуют середине августа прошлого года», - констатируют ученые.
Отмечается, что за две недели смертность от COVID-19 уменьшилась почти вдвое. В то же время, в официальной статистике новых выявлений растет доля обнародования давних случаев, что существенно увеличивает погрешность при прогнозировании.
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В НАН отмечают, что в последнее время количество новых положительных ПЦР-тестов отражает эпидемическую динамику адекватнее, чем официальное количество новых выявлений.
«Анализ задержек обнародования данных показал, что количество новых выявлений в статистике увеличивается из-за обнародования большого количества давних случаев и не соответствует реальному эпидемическому процессу», - сообщают ученые.
Также в НАН отмечают, что среднее количество новых выявлений в Украине уменьшилась до 1718 человек в день (уменьшение вдвое за две недели), среднее количество летальных случаев составляет 91 смерть в день в среднем за последнюю неделю.
Согласно прогнозным вычислениям, среднее количество новых случаев составляет 1 465 в течение недели 9-15 июня и 1013 - в течение недели 16-22 июня 2021 года.
«Оперативные данные Министерства юстиции Украины относительно общей смертности в мае 2021 года указывают на быстрое уменьшение чрезмерной смертности, динамика которого незначительно опережает динамику летальных случаев при COVID-19», - добавили в НАН.
Напомним, что в Украине стабилизировалась ситуация с коронавирусом. Сегодня эпидемическая ситуация во всех регионах соответствует «зеленому» уровню эпидемической опасности.
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