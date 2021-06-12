В Украине в последние недели улучшилась ситуация с коронавирусом.

По состоянию на утро, 12 июня, в Украине подтвердили еще 1 274 новых случаев заболевания COVID-19. Среди них – 40 детей и 53 медработника.

Об этом говорится в данных Минздрава в Telegram.

В пятницу с осложнениями недуга госпитализировали 709 больных, в то же время 4905 человек выздоровели. За сутки зафиксировали 69 смертей.

За все время пандемии в Украине всего заболело 2 222 701 человек: 2 125 685 граждан выздоровели, 51 646, к сожалению, умерли.

Читайте такжеВ курортных городах Херсонской области от COVID-19 будут вакцинировать всех желающихЗа последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве (215), Харьковской (104), Киевской (102), Львовской (84) и Донецкой (84) областях.

В Украине улучшилась ситуация с коронавирусом. 9 июня все регионы перешли в "зеленую" зону с минимальными карантинными ограничениями.

Коронавирус в Киеве: данные на 12 июня 2021

В столице вчера выявили 215 больных COVID-19, выздоровели почти 2 тыс. киевлян. Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко.

По его данным, за минувшие сутки в городе зарегистрировано 215 подтвержденных случаев заболевания, умерли три человека.

Вчера заболели 131 женщина в возрасте от 18 до 85 лет, 73 мужчин в возрасте от 24 до 82 лет. А также 5 девочек в возрасте от 7 месяцев до 14 лет и 6 мальчиков - от 4 до 16 лет.

В больницы были госпитализированы 11 больных COVID-19, а также 22 пациента с подозрением на COVID-19 и пневмониями.

Больше всего случаев заболевания выявили в Днепровском районе - 42, в Дарницком - 35 и в Оболонском районах - 34 случая.

Выздоровели после COVID-19 за минувшие сутки 1 тыс. 955 человек.

Всего с начала пандемии в столице зарегистрировано 210 тыс. 735 подтвержденных случаев заболевания, от осложнений COVID-19 умерли 5 тыс. 147 человек, выздоровел 194 тыс. 931 киевлянин.

Вакцинация от коронавируса в Украине

В Украине вчера прививки от коронавируса получили более 62 тыс. человек. Об этом сообщает Министерство здравоохранения.

«62 тыс. 062 человека привиты против COVID-19 за сутки 11 июня 2021 года. Одну дозу получили 35 тыс. 680 человек, полностью иммунизированы - 26 тыс. 382 человека», - отмечается в сообщении.

Прививки проводились 549 мобильными бригадами по иммунизации и в 701 пункте вакцинации.

Всего с начала кампании по вакцинации против COVID-19 привиты 1 млн 430 тыс. 992 человека, полностью иммунизированы и получили две дозы - 230 тыс. 420 человек.

По состоянию на 12 июня в лист ожидания вакцинации от COVID-19 записались 678 тыс. 522 человека.

Справка УНИАН. Кампания по вакцинации в Украине началась 24 февраля. В настоящее время прививки делают вакциной CoviShield (AstraZeneca), произведенной по лицензии в Индии в Институте сыворотки крови (Serum Institute); CoronaVac, разработанной китайским фармацевтическим предприятием Sinovac Biotech; вакциной Comirnaty производства Pfizer-BioNTech; вакциной AstraZeneca-SKBio, произведенной в Южной Корее.

Эксперты отмечают, что за две недели смертность от COVID-19 уменьшилась почти вдвое. В то же время в официальной статистике новых выявлений растет доля обнародования давних случаев, что существенно увеличивает погрешность при прогнозировании.

Между тем в Украине началась массовая вакцинация граждан, которые предварительно зарегистрировались в приложении "Дія". Уже в эти выходные, 12-13 июня, более 50 центров массовой вакцинации против COVID-19 будут работать в 15 областях Украины и в городе Киеве. На прошлой неделе работало только 10 центров.

Глава Минздрава Виктор Ляшко не исключает, что украинцы смогут свободно путешествовать в страны Европейского Союза уже этим летом.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Авторы: Яна Ставская, Виктория Токарева, Татьяна Поляковская