Больше всего новых заражений в Киеве, Донецкой и Полтавской областях.

В Украине вчера, 7 декабря, зафиксировали 9 371 новый случай коронавирусного заболевания. От осложнений умерли 450 человек, а 26 804 — выздоровели.

Среди новых больных - 809 детей и 175 медработников.

Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения.

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Госпитализировали 2 998 человек с подозрением или подтвержденным COVID-19.

Больше всего новых случаев обнаружили в Киеве (1 519), Донецкой (723) и Полтавской (705) областях.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Лаборатории сделали 83 852 тесты на коронавирус: методом ПЦР — 40611, методом ИФА — 8 351. Также сделали 34 890 экспресс-тестов на антиген к вирусу. Всего в стране провели более 16,1 миллиона ПЦР-тестирований на коронавирус.

С начала пандемии обнаружили 3 519 981 случай COVID-19. Из них 89 436 человек умерли от осложнений заболевания, а свыше 3,1 миллиона граждан — выздоровели.

Напомним, как сообщил руководитель Центра экономики здравоохранения Киевской школы экономики Юрий Ганиченко, в начале 2022 года есть риск увеличения повторного роста заболеваемости COVID-19.

Коронавирус в Киеве: данные на 8 декабря

В Киеве за минувшие сутки COVID-19 обнаружили у 1 тыс. 519 человек, умерли от осложнений 26 больных. Об этом сообщил мэр столицы Виталий Кличко на своей Facebook-странице.

Больше всего случаев заболевания обнаружили в Деснянском (318), Днепровском (220), Дарницком и Святошинском (по 165) районах.

Среди новых заболевших - 843 женщины, 573 мужчины и дети: 49 девочек и 54 мальчика. В медучреждения госпитализировали 113 больных COVID-19.

Кличко уточнил, что умерли 15 женщин и 11 мужчин.

В городе с начала пандемии зарегистрировано 308 тыс. 801 подтвержденный случай COVID-19, умерли - 7 тыс. 762 человека, выздоровели - 272 тыс. 237.

Вакцинация против коронавируса в Украине

В Украине по состоянию на утро, 8 декабря полный курс иммунизации от коронавируса прошли более 12 млн человек. Всего в стране уже сделали 25,9 млн прививок.

Так, за вчера, 7 декабря в Украине 199 765 людей вакцинировано против COVID-19. Из которых первую дозу вакцины получили 79 270 человек, а полностью иммунизированы (получили две дозы) - 495 120 человек.

С начала вакцинальной кампании в стране привито от коронавируса 13 905 433 человека. Из них получили первую дозу - 13 905 431 человек, полностью иммунизированы и получили две дозы - 12 042 233.

Всего в стране проведено 25 947 664 прививки.

Коронавирус в Украине: что известно

Авторы: Виктория Гордиенко, Инна Андалицкая