До конца же этого года в Украине ожидается продолжение спада заболеваемости.

В начале 2022 года есть риск увеличения повторного роста заболеваемости COVID-19.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня во время брифинга сообщил руководитель Центра экономики здравоохранения Киевской школы экономики Юрий Ганиченко.

"Наибольший риск повторного роста заболеваемости идет на начало 2022 года. Один из факторов - то, что Европа продолжает обновлять максимумы континентальной заболеваемости", - сказал он.

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Ганиченко также отметил, что штамм "Омикрон" на сегодня - лишь потенциальная угра, поскольку он еще не является окончательно исследованным.

Как сообщал УНИАН, в Украине за прошедшие сутки зафиксировано 8 тыс. 655 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19. Также за минувшие сутки госпитализировано 1 тыс. 349 человек, умерли – 467, выздоровели – 22 тыс. 878.

За все время пандемии в Украине заболели COVID-19 3 млн 510 тыс. 610 человек, выздоровели – 3 млн 082 тыс. 619, умерли – 88 тыс. 986.

Записаться на вакцинацию против COVID-19 уже сегодня вы можете у своего семейного врача или по телефону контакт-центра Минздрава 0-800-602-019. Больше о вакцинации вы можете узнать на сайте vaccination.covid19.gov.ua.

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Автор: Наталья Хаджи