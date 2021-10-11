Наибольшее количество случаев зарегистрировали в Харьковской, Днепропетровской, Одесской, Запорожской и Житомирской областях.

За минувшие сутки в Украине заболели коронавирусом 8832 человека, в том числе 863 ребенка и 78 медработников. В больницы госпитализировали 2 672 человека с выраженными симптомами COVID-19. От осложнений болезни, к сожалению, умерли 207 больных. В то же время выздоровели 2 053 человека.

Об этом свидетельствуют данные Министерства здравоохранения по состоянию на утро понедельника, 11 октября.

За последние сутки наибольшее количество случаев зарегистрировали в Харьковской, Днепропетровской, Одесской, Запорожской и Житомирской областях.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

На сегодня Украина занимает третью позицию в Европе по суточной смертности и распространению "ковида".

Как свидетельствуют данные сайта Worldometers, больше всего больных обнаружили в Великобритании, России, Турции. Далее по числу заболевших в рейтинге находятся США и Индия.

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Украина среди стран мира занимает 7 место по количеству новых заражений, среди стран Европы - 3 позицию.

В мире по суточной смертности от коронавируса лидируют Россия и США. Украина занимает 9 место.

В Европе по суточным приростом болезни лидируют Великобритания, Россия, Украина, а суточной смертности от коронавируса - Россия, Румыния, Украина.

Тест на коронавирус в Украине

За минувшие сутки в Украине протестировали методом ПЦР - 23 675 человек, методом ИФА-3 480 человек, экспресс - тестами-24 909 человек.

За все время пандемии в Украине проведено ПЦР-тестирований – 13 277 259.

Вакцинация от коронавируса в Украине

За данным Минздрава 39 060 украинцев вакцинированы против COVID-19 за минувшие сутки. Одну дозу получили 19 277 человек, полностью иммунизированные - 19 783 человека.

В течение суток работали 353 мобильные бригады, 1 282 пункта прививки и 356 центров вакцинации.

От начала вакцинальной кампании привито 7 548 873 человека, из них получили одну дозу – 7 548 871 человек, полностью иммунизированы и получили две дозы – 6 135 032 человека (из них двое человек получили одну дозу за рубежом). Всего проведено 13 683 903 прививки.

Напомним, как писал УНИАН, в Украине в отделениях национальной почтовой компании "Укрпочта" заработали первые временные пункты вакцинации граждан от COVID-19. Вакцинироваться могут все желающие - для этого нужно просто зайти в отделение "Укрпочты", где проводит прививки мобильная бригада, и без предварительной записи или регистрации получить прививку в режиме реального времени.

Записаться на вакцинацию уже сегодня вы можете у своего семейного врача или по телефону контакт-центра МОЗ 0 800 60 2019. Больше о вакцинации вы можете узнать на сайте vaccination.covid19.gov.ua.

Коронавирус в Украине: что известно

Автор: Виктория Гордиенко