Вакцинироваться от COVID-19 в городских и сельских почтовых отделениях смогут все желающие.

В отделениях национальной почтовой компании "Укрпошта" заработали первые временные пункты вакцинации граждан от COVID-19.

Об этом сообщила пресс-служба компании.

"Вакцинироваться могут все желающие – для этого нужно просто зайти в отделение "Укрпошты", где проводит прививки мобильная бригада, и без предварительной записи или регистрации получить прививку в режиме реального времени. Вакцинация проходит в рамках пятого этапа прививки против COVID-19", – говорится в сообщении.

Отмечается, что граждане смогут вакцинироваться как в городских отделениях "Укрпошты", так и в селах, где нет больниц.

Предварительно, мобильные бригады будут работать в почтовых отделениях 8 и 9 октября. О дальнейшей работе пунктов будет сообщено дополнительно.

На вопрос УНИАН относительно ассортимента вакцин в компании ответили, что мобильные бригады будут вакцинировать граждан теми препаратами, которые имеются в том или ином регионе.

"Это может быть Pfizer, CoviShield или Moderna – в зависимости от того, какие вакцины, приобретенные за госсредства, будут доступны в конкретном регионе Украины", – отметили в "Укрпоште".

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Вакцинация в Украине: что известно

Кампания по вакцинации в Украине началась 24 февраля.

В Украине двумя дозами вакцинировали от коронавируса более 6 млн человек. Как сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения, с начала кампании по вакцинации привили 7 млн 421 тыс. 452 человека, из них получили две дозы - 6 млн 008 тыс. 605. Проведено всего 13 млн 430 тыс. 055 прививок.

7 октября вакцинировали 127 тыс. 685 человек, из них получили первую дозу 61 тыс. 250, вторую - 66 тыс. 435. Прививки проводилось 936 мобильными бригадами по иммунизации, 3 тыс. 050 пунктами прививки и 355 центрами вакцинации населения.

Сейчас прививки делают вакциной CoviShield (AstraZeneca), произведенной по лицензии в индийском Институте сыворотки крови (Serum Institute); CoronaVac, разработанной китайским фармацевтическим предприятием Sinovac Biotech; вакциной Comirnaty производства Pfizer-BioNTech; вакциной AstraZeneca- SKBio, производимый в Южной Корее; и вакциной Moderna американского производства.

Министерство здравоохранения Украины объявило о старте пятого этапа вакцинации от COVID-19. С 21 июля все взрослые, которым исполнилось 18 лет, могут сделать прививку.

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Автор: Анна Нагорная