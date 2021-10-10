Харьковская и Одесская области лидируют по числу заражений

По состоянию на утро, 10 октября, в Украине зафиксировали 11344 новых случаев COVID-19. При этом болезнь унесла 162 жизни.

Об этом сообщает Telegram-канал Министерства здравоохранения Украины.

Среди заболевших 1149 детей и 122 медработника.

В субботу с осложнениями госпитализировали 3712 человек. В то же время выздоровел 2581 человек, но болезнь унесла 162 жизни.

Читайте такжеВ одесском лагере "Молодая Гвардия" новая вспышка коронавируса (видео)За все время пандемии в Украине обнаружили 2 541 257 случаев инфицирования COVID-19, из них 2 290 427 выздоровели, а 58 493 – летальные.

Лидерами по числу новых случаев коронавируса является:

Харьковская область – 1783 новых случая;

Одесская – 1010;

Днепропетровская – 838;

Запорожская – 836;

Донецкая – 819.

Коронавирус в Украине

По состоянию на 9 октября в Украине подтвердили 15 908 новых случаев инфицирования коронавирусом, из них детей – 1 477, медработников – 298.

При этом с осложнениями болезни госпитализировали 3 571 человека, в то же время 5 364 выздоровели, а 250 скончались.

Показатели распространение COVID-19 в 15 областях соответствуют "оранжевому" уровню эпидемической опасности, а именно в Днепропетровская, Донецкая, Житомирская, Запорожская, Луганская, Львовская, Полтавская, Ривненская, Сумская, Тернопольская, Харьковская, Херсонская, Хмельницкая, Черновицкая области.

Министр здравоохранения Виктор Ляшко заявил, что Херсонская область может перейти к "красному" уровню эпидбезопасности.

Автор: Анастасия Горбачева