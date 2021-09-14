Самый высокий уровень вакцинации - в Киеве и Киевской области, где одной дозой привили 27% и 21% населения соответственно, а полный курс вакцинации прошли - 26% и 17%.

В Киевской школе экономики (KSE) заявили, что в Украине 19% взрослого населения вакцинировано от COVID-19 по крайней мере одной дозой.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом во время онлайн-брифинга сказал руководитель Центра экономики здравоохранения KSE Юрий Ганиченко.

По его словам, сейчас по крайней мере одной дозой в Украине вакцинировано 15,5% всего населения и 19% взрослого населения.

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Эксперт прогнозирует, что в ближайшие несколько недель этот показатель среди взрослого населения составит уже 20%.

По данным KSE, в настоящее время самый высокий уровень вакцинации наблюдается в Киеве и Киевской области, где одной дозой привили 27% и 21% населения соответственно, а полный курс вакцинации прошли - 26% и 17%.

Третью строчку по уровню прививок против COVID-19 заняла Полтавская область, где первой дозой вакцинировали 20% населения, а двумя - 16%.

Ганиченко рассказал, что темпы вакцинации в Украине за последнюю неделю выросли на 7%, среднее количество прививок в сутки сейчас составляет 132 тыс.

По расчетам KSE, чтобы выйти на вакцинацию 70% взрослого населения до конца 2021 года, в Украине необходимо каждый день делать по 320 тыс. прививок в сутки, начиная с сегодняшнего дня.

В то же время, руководитель Центра экономики здравоохранения KSE подчеркнул, что для удержания и наращивания темпов вакцинации Украине необходимо восстановить предыдущие темпы вакцинации первой дозой и вернуться к уровню в более 100 тыс. первых доз в сутки.

"То есть, скоро мы сможем видеть, надеемся, краткосрочное проседание уровня вакцинации в Украине... Сейчас использовано около 11 млн доз из всех ввезенных в страну вакцин и еще столько же остается", - добавил Ганиченко.

Отметим, на сегодня в Украине за последние сутки 135 тыс. 223 человека вакцинировано от COVID-19. Одну дозу получили 54 тыс. 523 человека, полностью иммунизированные - 80 тыс. 700.

С начала вакцинальной кампании привито 5 млн 961 тыс. 265 человек, из них полностью иммунизированы и получили две дозы – 4 млн 884 тыс. 904. Всего проведено 10 млн 846 тыс. 167 прививок.

Вакцинация от коронавируса в Украине

Автор: Антонина Доломанжи