Денис Шмыгаль отметил важность вакцинации членов коллективов учреждений образования.

Украина в ближайшее время перейдет к "желтой" зоны эпидемиологической опасности.

Об этом премьер-министр Денис Шмыгаль заявил на селекторном совещании по предотвращению распространения COVID-19, информирует Департамент коммуникаций секретариата Кабмина.

Шмыгаль отметил важность вакцинации коллективов учебных заведений для того, чтобы обезопасить детей от болезни во время обучения.

"Чрезвычайно важно ускорить темпы вакцинации учителей и других работников учебных заведений. Профильные министерства должны активно проработать эту тему с регионами, ведь уже в ближайшее время страна перейдет в "желтую" зону", — отметил Шмыгаль.

Читайте такжеСМИ узнали, какие ограничения введут в Украине и назвали "поблажки" для вакцинированныхПо информации Минздрава, за прошедшую неделю сделано 921 тысячу прививок против COVID-19. В частности, 60 тыс. 511 педагогов получили первую дозу и 57 тыс. 490 педагогов получили вторую дозу.

Участники совещания также затронули вопросы соблюдения противоэпидемических норм и противодействия подделке ковидных документов.

В Министерстве внутренних дел доложили, что возобновлены проверки на соблюдение карантинных правил. На прошлой неделе проверено 40 тысяч субъектов хозяйствования, составлено 205 админпротоколов о нарушении карантина и вынесено почти 3,2 тыс. постановлений о несоблюдении масочного режима.

В МВД сообщили, что правоохранители активизируют проверки относительно возможного подделки сертификатов вакцинации. Соответствующее поручение министр внутренних дел Украины Денис Монастырский дал Нацполиции. В частности, отслеживаются сайты, с которых осуществляется соответствующие действия. Сейчас проводятся оперативные и необходимые следственные действия, чтобы зафиксировать и прекратить правонарушение.

Как сообщал УНИАН, ранее министр здравоохранения Виктор Ляшко анонсировал переход Украины в "желтую" зону эпидемической опасности.

Он напомнил, что соответственно будут установлены дополнительные ограничения, предусмотренные для "желтого" уровня, и которые касаются прежде всего проведения массовых мероприятий.

Автор: Виктория Токарева