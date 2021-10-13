На сегодня в стационарах Киева более 1,8 тыс. пациентов с COVID-19, из них в тяжелом состоянии почти 1,3 тыс.

В стационарах Киева лечатся более 1,8 тыс. пациентов с COVID-19, из них в тяжелом состоянии почти 1,3 тыс.

Об этом написал киевский городской голова Виталий Кличко на своей странице в Facebook.

"Сегодня на стационарном лечении в Киеве, с подтвержденным диагнозом COVID-19, находятся 1 тыс. 837 пациентов. 1 тыс. 297 из них - в тяжелом состоянии. 30 больных подключены к аппарату искусственной вентиляции легких. Еще 155 пациентов - на неинвазивной искусственной вентиляции легких. В кислородной поддержке нуждаются 1 тыс. 512 больных", - сообщил мэр.

Он добавил, что также в стационарах есть 195 человек с подозрением на COVID-19.

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По данным Кличко, отделения столичных больниц, которые принимают больных COVID-19, заполнены почти на 47%.

"Ежедневно одна из опорных больниц - Александровская, принимает более 50 новых пациентов. А всего в городе госпитализируют уже более 300 больных ежесуточно. Врачи утверждают, что вирус стал более агрессивным. Также гораздо больше начало болеть детей", – подчеркнул мэр.

Как сообщал УНИАН, накануне заместитель председателя КГГА Анна Старостенко заявила, что койки в больницах, которые определены для приема больных COVID-19, заполнены на 44,6%.

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Автор: Инна Андалицкая