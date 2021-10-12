В столице почти нет свободных мест для больных COVID-19, сообщила заведующая инфекционным отделением Киевской больницы №4.

Сложная ситуация с заболеваемостью коронавирусом COVID-19 в Киеве прогнозируется в ноябре, сейчас количество госпитализированных в столице возросло.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом во вторник, 12 ноября, во время пресс-конференции сообщила заведующая инфекционным отделением Киевской городской клинической больницы №4 Наталья Ралец.

"Прогнозируется, что октябрь и ноябрь будут очень тяжелые, особенно – ноябрь. На сегодняшний день уже очень жесткая ситуация. Уж очень высокий уровень заболеваемости. Свободных мест практически нет, особенно в отделениях интенсивной терапии", – рассказала инфекционист.

По ее словам, тех, кто желает госпитализироваться, много, поскольку люди помнят предыдущие месяцы.

Читайте такжеВ Киеве показали очередь из скорых возле Александровской больницы: стоят по 5 часов (видео)"Никому не отказываем. Есть четкие показатели для госпитализации, но койки уже заполнены", – сказала она.

Ралец также подчеркнула, что семейные врачи должны более глубоко анализировать состояние каждого пациента.

"Рекомендуемые показания для госпитализации: сатурация – 92 и ниже, период заболевания, изменение в формуле крови, но, как показывает практика, особенно с появлением нового штамма, не всегда эти показания можно применить в реальной жизни. То есть клиническая картина развивается значительно быстрее, более в короткие сроки, и тот человек, который находится на амбулаторном этапе и оценивается семейным врачом как средней тяжести, может буквально за сутки попасть в отделение интенсивной терапии", – добавила медик.

Заведующий инфекционного отделения подчеркнула, что нужно более глубоко разбираться с каждым пациентом.

Напомним, коронавирус в Киеве 11 октября нашли у 628 человек, а 10 числа – у 213. С начала пандемии, которая стартовала в марте 2020 года, COVID-19 в столице диагностированы у более 240 тысяч человек, выздоровели свыше 222 тысяч пациентов, а умерли – 5 576.

Автор: Наталья Хаджи