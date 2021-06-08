Сейчас выдают бумажные сертификаты. В будущем документ будет иметь и электронную форму.

Международный сертификат о вакцинации от коронавируса украинцы могут получить у своего семейного врача.

Об этом рассказал министр здравоохранения Виктор Ляшко в эфире канала "Украина 24".

По словам Ляшко, сертификат будет иметь бумажную и электронную формы.

"Некоторые страны, в том числе страны ЕС приняли решение о введении электронных сертификатов, и в ЕС прописаны технические требования к этому сертификату. В то же время в позиции Евросоюза есть примечание, которое говорит, что кроме цифровых сертификатов, страны-члены ЕС могут использовать и бумажную форму. Для этого должно быть подписано соглашение между странами о признании этих сертификатов в виде обмена нотами, который проводят дипломаты", - сказал он.

Глава Минздрава отметил, что у Украины сейчас есть возможность выдавать международные сертификаты о вакцинации в бумажном виде.

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"Все наши медицинские системы к этому готовы. То есть люди, которые сделали две прививки, могут обратиться к семейному врачу, и он из медицинской информационной системы может сделать этот документ. Он будет признаваться в тех странах, которые признают международные сертификаты о вакцинации", - сказал он.

Как сообщал УНИАН, с 1 июня семь стран Европейского Союза начали выдавать цифровые сертификаты вакцинации. Документ, который позволит свободно перемещаться по территории ЕС, теперь можно получить в Болгарии, Дании, Германии, Греции, Польше, Хорватии и Чехии. Другие страны ЕС решили запустить цифровой сертификат только после тестирования системы, считывающей QR-коды из этих сертификатов.

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Автор: Юрий Годован