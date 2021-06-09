Чиновники пока не собираются отменять основные противоэпидемические ограничения, такие как масочный режим.

Министерство здравоохранения будет предлагать правительству продлить карантинные ограничения в Украине на летний период, несмотря на улучшение эпидемической ситуации.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил во время заседания правительства министр здравоохранения Виктор Ляшко.

По его словам, Минздрав уже разработал предложения по модели существования в условиях "зеленого уровня" противоэпидемической безопасности, которая даст еще больше возможностей для отдыха в летний период, работы бизнеса, а также путешествий.

"В том числе мы планируем отменить требования по заполненности залов, разрешить полноценное функционирование спортзалов, а также упростить процесс прохождения границы после возвращения из летних отпусков. Однако мы предложим правительству рассмотреть вопрос продления карантинных ограничений на летний период, поскольку коронавирус не преодолен", - сказал министр.

Ляшко отметил, что необходимо оставить основные противоэпидемические ограничения, в частности обязательный масочный режим в общественных зданиях и транспорте, а также социальную дистанцию и гигиену рук.

"Если ситуация будет ухудшаться, мы будем оперативно реагировать", - добавил глава Минздрава.

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Отступление эпидемии коронавируса в Украине

Как сообщал УНИАН, в Украине на сегодня эпидемическая ситуация во всех регионах отвечает «зеленому» уровню эпидемической опасности.

В то же время решение о переводе областей в ту или иную зону эпиднебезопасности принимает Госкомиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций.

7 июня премьер-министр Денис Шмыгаль отчитался, что эпидемическая ситуация в Украине существенно улучшилась, за прошедшую неделю количество активных больных уменьшилось почти на 38%.

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Автор: Леся Лещенко