Все желающие жители Киева смогут получить прививку препаратами CoronaVac или AstraZeneca.

В Киеве будут прививать от коронавируса в автобусе, который переоборудовали в мобильный центр вакцинации.

Как сообщает пресс-служба Оболонской районной в городе Киеве государственной администрации в Facebook, такой мобильный центр вакцинации будет находиться на Оболони неподалеку от станции метро "Героев Днепра".

Прививку можно сделать с 09:00 до 13:00, с 19 по 22 августа 2021 года.

Все желающие смогут получить прививку препаратами CoronaVac или AstraZeneca.

При себе нужно иметь документы (паспорт, идентификационный код) и мобильный телефон.

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Ранее сообщалось, что в Минздраве предлагают украинцам бонусы за вакцинацию: те, кто вакцинируется с 18 августа, смогут получить бесплатно билеты на концерт ко Дню Независимости, который состоится 24 августа на НСК "Олимпийский".

Вакцинация от коронавируса в Украине

Автор: Виктория Гордиенко