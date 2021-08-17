Министр здравоохранения Виктор Ляшко поручил местным властям изменить график работы прививочных пунктов и центров вакцинации от COVID, с учетом возможности их работы в удобное для населения время.
Об этом говорится в распоряжении Ляшко, которое было обнародовано Минздравом.
"Главам областных и Киевской городской государственных администраций обеспечить:
- пересмотр и продление графиков работы пунктов прививки и центров вакцинации населения с учетом возможности их работы в удобное для населения время.
- недопущение закрытия пунктов прививок и центров вакцинации населения на выходные дни", - говорится в документе.
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Кроме того, министр поручил сформировать в регионах еженедельные планы по охвату вакцинацией в разрезе общин региона и прививки пунктов, центров вакцинации населения, мобильных бригад по иммунизации.
Согласно распоряжению, минимальное ожидаемое количество прививок в день на один прививочный пункт должно составлять 50 прививок, на один центр вакцинации – 50 и более, на одну мобильную бригаду – 100 прививок.
Ранее сообщалось, что украинцы, которые вакцинируются против COVID-19 начиная со среды, 18 августа, получат поощрение - билеты на праздничный концерт ко Дню Независимости.