Министр здравоохранения отметил, что вакцинация не должна останавливаться из-за праздников.

Украинцы, которые вакцинируются против COVID-19 начиная со среды, 18 августа, получат поощрения - билеты на праздничный концерт ко Дню Независимости.

Об этом в эфире телеканала "Украина 24" заявил министр здравоохранения Виктор Ляшко.

По его словам, вакцинация не должна останавливаться из-за праздников.

"Все, кто вакцинируются в центрах массовой вакцинации со среды, все украинцы, получат бесплатные билеты на праздничный концерт, посвященный Дню Независимости, который состоится 24 августа на НСК "Олимпийский". Хотел бы сказать, что все, кто еще не вакцинировался, должны пересмотреть свое отношение к вакцинации и понять, что это единственный действенный способ защиты от коронавирусной болезни, который уже показывает результат", - заявил глава Минздрава.

Прививка от коронавируса в Украине

По данным Министерства здравоохранения, по состоянию на 16 августа от начала кампании вакцинации суммарное количество сделанных прививок составляет 7 460 766. Из них получили 1 дозу - 4 722 693 лица, завершили вакцинацию (получили 2 дозы) - 2 738 073.

Автор: Леся Лещенко