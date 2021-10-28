В КГГА информируют, что на завтра назначено заседание городской комиссии по ЧС по COVID-19, но решение об установлении "красного" уровня эпидемиологической опасности принимает Государственная комиссия по вопросам ТЭБ и ЧС.

В столице третий день подряд показатель загруженности коек с кислородом превышает 65%, а это означает, что город – фактически на пороге "красной" зоны, заявил первый заместитель председателя Киевской городской госадминистрации Николай Поворозник.

Как сообщает пресс-служба КГГА со ссылкой на Поворозника, решение об установлении "красного" уровня эпидемиологической опасности принимает Государственная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций, но город собирает местную комиссию ТЭБ и ЧС уже завтра.

Чиновник сообщил, что в больницах столицы сейчас находятся 3 тыс. 334 пациента, в том числе 50 детей, с подтвержденным диагнозом COVID-19; а также 452 пациента, в том числе 27 детей, – с подозрением на заболевание. Всего в тяжелом состоянии 2 тыс. 411 пациентов, на койках интенсивной реанимации находятся 339 больных, 59 – подключены к аппарату искусственной вентиляции легких, еще 232 находятся на неинвазивной искусственной вентиляции легких. В кислородной поддержке нуждаются 2 тыс. 888 больных.

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Он отметил, что город наращивает темпы вакцинации, потому что это единственный способ уберечься от тяжелого течения болезни. Только за минувшие сутки в столице вакцинировано 27 тыс. 566 человек. Всего с начала вакцинальной кампании в столице сделано 2 млн 166 тыс. 837 прививок.

"Город создал все условия для вакцинации. Каждый может прививаться в максимально удобном для себя месте: возле дома или возле работы. Вакцинируйтесь и берегите себя!", - призвал Поворозник.

Как сообщал УНИАН, вчера заместитель председателя Киевской городской госадминистрации Анна Старостенко сказала, что решение государственной комиссии ТЭБ и ЧС о переводе Киева в "красную" зону эпидопасности может быть принято в пятницу, 29 октября. Она отметила, что в Киеве уже два дня наблюдается превышение показателя заполненности коек с кислородом, а три дня такого превышения является основанием для перевода города в "красную" зону. По ее словам, решением обычно дается городу или региону 2-3 дня для того, чтобы максимально подготовиться к новому режиму.

Записаться на вакцинацию уже сегодня вы можете у своего семейного врача или по телефону контакт-центра Минздрава 0 800 60 2019. Больше о вакцинации вы можете узнать на сайте vaccination.covid19.gov.ua.

Автор: Инна Андалицкая