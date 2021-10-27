Уже с выходных столица будет подпадать под параметры для усиления карантина.

Власти Киева готовы к тому, что уже в ближайшие дни Государственная комиссия по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайным ситуациям усилит карантин в столице и объявит в городе "красную" зону.

Об этом заявил заместитель председателя Киевской городской государственной администрации Николай Поворозник изданию "Украинская правда".

"Мне сложно говорить, когда примет решение непосредственно Госкомиссия, но по показателям – если не произойдет чуда – мы будем подпадать под "красную" зону буквально с пятницы-субботы", - отметил Поворозник.

Также, 28 октября ожидается оглашение решения о продлении каникул или возобновлении обучения в дистанционном режиме в школах. Городские власти уже консультируются с Минобразования и Минздравом для поиска вариантов продолжения работы школ.

Читайте также"Красная" зона карантина в Киеве: власти назвали условие для работы бизнесаПо словам Поворозника, все "так или иначе готовятся" к переходу Киева в "красную" зону - едва ли не ежедневно растет уровень вакцинации.

Согласно данным Минздрава, в столице уже 3 суток подряд превышен показатель уровня госпитализации больных на коронавирус, кроме того, уже 2 суток является превышение уровня загруженности коек с кислородом.

Как уже сообщал УНИАН, в случае попадания Киева в "красную" зону карантина пользоваться общественным транспортом смогут лишь обладатели сертификатов о вакцинации или отрицательного теста на коронавирус.

Автор: Станислав Кожемякин