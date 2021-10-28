В Украине за сутки обнаружили 26 071 новый случай COVID-19. Это самый высокий показатель за все время пандемии коронавируса в Украине. В числе заболевших 1830 детей и 477 медработников.
Об этом говорится в сообщении Коронавирус_инфо в телеграмм-канале.
Также за минувшие сутки были госпитализированы 5366 человек; зафиксировано 576 летальных случаев; выздоровели 10 006 человек.
Кроме этого, проведено тестирований за сутки – 151 504 (в частности методом ПЦР – 77 573, методом ИФА - 21 960); исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 – 51 971.
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За все время пандемии в Украине
- заболели - 2 851 804 человека;
- выздоровели - 2 411 711 человек;
- летальных исходов - 66 204;
- проведено ПЦР-тестирований - 14 232 081.
За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Одесской (2296), Днепропетровской (2113), Житомирской (1668), Харьковской (1517) и Львовской (1506) областях.
Количество заболеваний в регионах за сутки:
г. Киев - 1451 случай;
Винницкая область - 460 случаев;
Волынская область - 587 случаев;
Днепропетровская область – 2113 случаев;
Донецкая область - 1180 случаев;
Житомирская область - 1668 случаев;
Закарпатская область - 401 случай;
Запорожская область - 1449 случаев;
Ивано-Франковская область – 1258 случаев;
Киевская область - 906 случаев;
Кировоградская область - 184 случая;
Луганская область - 656 случаев;
Львовская область - 1506 случаев;
Николаевская область - 593 случая;
Одесская область - 2296 случаев;
Полтавская область - 1022 случая;
Ровенская область – 937 случаев;
Сумская область - 825 случаев;
Тернопольская область - 748 случаев;
Харьковская область-1517 случаев;
Херсонская область - 1093 случая;
Хмельницкая область - 1117 случаев;
Черкасская область - 706 случаев;
Черновицкая область - 696 случаев;
Черниговская область - 702 случая.
Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.
Вакцинация от коронавируса в Украине
В Украине в очередной раз установлен новый рекорд прививок: за сутки вакцинированы почти 292 тыс. человек. Об этом сообщает Министерство здравоохранения.
По данным Минздрава, 291 тыс. 985 человек были привиты против COVID-19 27 октября, одну дозу получили 212 тыс. 684 человека, полностью иммунизированы - 79 тыс. 301.
С начала вакцинальной кампании в Украине привиты 9 млн 576 тыс. 177 человек, из них полностью иммунизированы и получили две дозы вакцины – 7 млн 217 тыс. 383 человек.
Как отметили в Минздраве, 94% госпитализированных с COVID-19 на прошлой неделе - невакцинированы.
24 февраля в Украине началась кампания по вакцинации.
Прививки делают вакциной CoronaVac, разработанной китайским фармацевтическим предприятием Sinovac Biotech; вакцинами Comirnaty производства Pfizer-BioNTech и AstraZeneca-SKBio, которая производится в Южной Корее.
Записаться на вакцинацию уже сегодня вы можете у своего семейного врача или по телефону контакт-центра Минздрава 0 800 60 2019. Больше о вакцинации вы можете узнать на сайте vaccination.covid19.gov.ua.