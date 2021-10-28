За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев заболевания зарегистрировано в Одесской, Днепропетровской и Житомирской областях.

В Украине за сутки обнаружили 26 071 новый случай COVID-19. Это самый высокий показатель за все время пандемии коронавируса в Украине. В числе заболевших 1830 детей и 477 медработников.

Об этом говорится в сообщении Коронавирус_инфо в телеграмм-канале.

Также за минувшие сутки были госпитализированы 5366 человек; зафиксировано 576 летальных случаев; выздоровели 10 006 человек.

Кроме этого, проведено тестирований за сутки – 151 504 (в частности методом ПЦР – 77 573, методом ИФА - 21 960); исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 – 51 971.

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За все время пандемии в Украине

заболели - 2 851 804 человека;

выздоровели - 2 411 711 человек;

летальных исходов - 66 204;

проведено ПЦР-тестирований - 14 232 081.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Одесской (2296), Днепропетровской (2113), Житомирской (1668), Харьковской (1517) и Львовской (1506) областях.

Количество заболеваний в регионах за сутки:

г. Киев - 1451 случай;

Винницкая область - 460 случаев;

Волынская область - 587 случаев;

Днепропетровская область – 2113 случаев;

Донецкая область - 1180 случаев;

Житомирская область - 1668 случаев;

Закарпатская область - 401 случай;

Запорожская область - 1449 случаев;

Ивано-Франковская область – 1258 случаев;

Киевская область - 906 случаев;

Кировоградская область - 184 случая;

Луганская область - 656 случаев;

Львовская область - 1506 случаев;

Николаевская область - 593 случая;

Одесская область - 2296 случаев;

Полтавская область - 1022 случая;

Ровенская область – 937 случаев;

Сумская область - 825 случаев;

Тернопольская область - 748 случаев;

Харьковская область-1517 случаев;

Херсонская область - 1093 случая;

Хмельницкая область - 1117 случаев;

Черкасская область - 706 случаев;

Черновицкая область - 696 случаев;

Черниговская область - 702 случая.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Вакцинация от коронавируса в Украине

В Украине в очередной раз установлен новый рекорд прививок: за сутки вакцинированы почти 292 тыс. человек. Об этом сообщает Министерство здравоохранения.

По данным Минздрава, 291 тыс. 985 человек были привиты против COVID-19 27 октября, одну дозу получили 212 тыс. 684 человека, полностью иммунизированы - 79 тыс. 301.

С начала вакцинальной кампании в Украине привиты 9 млн 576 тыс. 177 человек, из них полностью иммунизированы и получили две дозы вакцины – 7 млн 217 тыс. 383 человек.

Как отметили в Минздраве, 94% госпитализированных с COVID-19 на прошлой неделе - невакцинированы.

24 февраля в Украине началась кампания по вакцинации.

Прививки делают вакциной CoronaVac, разработанной китайским фармацевтическим предприятием Sinovac Biotech; вакцинами Comirnaty производства Pfizer-BioNTech и AstraZeneca-SKBio, которая производится в Южной Корее.

Записаться на вакцинацию уже сегодня вы можете у своего семейного врача или по телефону контакт-центра Минздрава 0 800 60 2019. Больше о вакцинации вы можете узнать на сайте vaccination.covid19.gov.ua.

Авторы: Ирина Погорелая, Виктория Токарева