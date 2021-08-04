По словам Комаровского, эта "проблема не решена за 30 лет независимости страны".

В Украине в онкобольных людей есть проблема с доступом к обезболивающим наркотическим препаратам, к ее решению необходимо привлечь руководство государства.

Такое мнение высказал в эфире "Украина 24" популярный украинский врач и эксперт Евгений Комаровский.

"Обращаюсь к вам, украинцы, повторяю уже 10-й раз: каждый третий из вас, кто меня слышит, умрет от рака. Ну, такая блин статистика! И не каждому повезет заболеть раком легких, который не болит. И вот получите метастазы и будете кричать от боли, унижаться, лежать в муках и выпрашивать ампулу или таблетку наркотика. А эта тема не решена за 30 лет независимой страны", - заявил врач.

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По мнению Комаровского, президент Украины Владимир Зеленский должен "пригласить к себе главного юриста, полицейского и медика, и решить этот вопрос раз и навсегда".

"Потому что тот факт, что у онкобольных проблемы с доступом к наркотикам... То есть у подростков нет таких проблем, они по звонку закладку получат рядом со школой, за 5 минут. А у стариков проблема, и она неотложная", - пояснил он.

По статистическим данным на начало 2021 года в Украине на учете в медицинских учреждениях находились 1 млн 187,6 тысячи пациентов с онкологическими заболеваниями.

За 2020 год известно о 110,5 тысячах новых случаев заболевания раком. Общий показатель смертности составляет 151,3 человека на 100 тысяч населения Украины.

Легализация марихуаны (медицинского каннабиса) в Украине

Как сообщал УНИАН, 2 июня в Верховной Раде был зарегистрирован закон "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно регулирования обращения конопли в медицинских целях, научной и научно-технической деятельности" (№5596), предусматривающий разрешение на легальное лечение больных медицинским каннабисом по рецептам врачей.

30 июня Комитет Верховной Рады по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования рекомендовал парламенту принять в первом чтении законопроект №5596.

7 апреля Кабмин принял постановление "О внесении изменений в Перечень наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров" (№324), которым легализовал использование каннабиса в медицинской практике. Согласно документу, в Украине разрешено применять препараты "Набилон" и "Набиксимолс".

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Автор: Виктория Гордиенко