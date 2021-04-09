Соответствующее постановление "О внесении изменений в перечень наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров" от 7 апреля № 324 опубликовано на правительственном портале.

Кабинет министров Украины принял решение о легализации медицинского каннабиса.

Соответствующее постановление "О внесении изменений в перечень наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров" от 7 апреля 2021 № 324 опубликовано на Правительственном портале.

"Дополнить список следующими позициями: "Набилон (синтетические каннабиноиды, имитирующий действие ТГК), Набиксимолс (стандартизированный экстракт каннабиса с одинаковым содержанием ТГК и каннабидиол)", - говорится в документе.

Примечание к списку дополнено абзацами следующего содержания: "К веществу изолированного каннабидиола (изолята каннабидиола) этим постановлением меры государственного контроля не устанавливаются; оборот психотропных веществ Дронабинол, Набилон (синтетический каннабиноид, имитирующий действие ТГК) и Набиксимолс (стандартизированный экстракт каннабиса с одинаковым содержанием ТГК и каннабидиола) допускается только в форме лекарственных средств или в форме субстанций, предназначенных для производства, изготовления таких лекарственных средств".

Как сообщает УП, "Набилон" - применяется для лечения побочных эффектов химиотерапии рака (тошноты и рвоты). А "Набиксимолс" ("Сативекс") - для снятия спазмов мышц при рассеянном склерозе. По словам главы благотворительной организации "100% жизни" Дмитрия Шерембея, препараты которые включены в этот перечень стоят очень дорого – $2055 и $640 соответственно.

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Справка: использование каннабиса в Украине и мире

Употребление марихуаны (как и медицинской, так и наркотической) запрещено и криминализировано в большинстве странах мира, в том числе и в Украине. У нас это растение относится к "особо опасным наркотическим средствам". Хранение до 5 граммов этого вещества влечет за собой административную ответственность, более 5 граммов – уголовное преследование.

Из-за криминализации марихуаны не хватает научных доказательств ее эффективности при различных заболеваний. Но сейчас есть немало исследований, которые подтверждают медицинский потенциал этого растения. Ученые уверяют, что употребление соцветий каннабиса через дым или пар и кустарный метод экстракции – это лишь мизерная доля того, что может предложить марихуана медицинской сфере.

Полностью легализовали марихуану лишь в нескольких штатах США, Уругвае и Канаде. То есть в этих странах ее разрешено выращивать, хранить и потреблять.

В 30 странах разрешили частичное использование этого растения.

Каннабис в медицинских целях используют только в 14 странах мира.

В мае 2019 года на сайте Офиса президента появилась петиция о легализации медицинской марихуаны, которая набрала 25 тысяч голосов.

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Автор: Леся Лещенко