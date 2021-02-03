Службу планируется расширять и организовать при 30 онкодиспансерах страны.

При Национальном институте рака создано пилотное отделение онкопсихологии.

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Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил и.о. директора НИР, доктор медицинских наук, заслуженный врач Украины Александр Яцына на пресс-конференции, организованной ко Всемирному дню борьбы против рака на тему «Онкология 2021. Настоящее и перспективы развития».

«Уже появилось отделение онкопсихологии как штатной единицы. Мы надеемся, что это отделение будет расширяться в ближайшее время, так как в настоящее время работают в нем только 5 врачей. И мы приглашаем врачей и психологов-реабилитологов к сотрудничеству. И следующим шагом в реализации нашей концепции-2030 мы будем образовывать Центр реабилитации на базе НИРУ», - сказал он.

Яцына отметил, что работа службы онкопсихологии направлена на реабилитацию, сопровождение, лечение и психологическую поддержку пациентов, их родственников и на психологическую реабилитацию врачей, которые работают с онкозаболеваниями.

«Надеемся, что отработаем модель службы онкопсихологии на нашем учреждении и будем внедрять ее в 30 онкодиспансерах», - добавил он.

По словам Яцыны, в этом году также планируется открыть Центр лучевой терапии НИР, начало строительства которого запланировано на апрель 2021 года. «Центр лучевой терапии. Мы надеемся, что уже обеспечим оборудованием, и он до конца года должен начать работать», - добавил он.

Кроме того, руководитель Национального института рака выразил надежду, что в середине февраля начнется строительство молекулярно-генетической лаборатории.

«Бюджетное финансирование планируется на этот год – 1,5 млрд грн. Я думаю, что будут одновременно начинаться строительство по нескольким направлениям - это строительство клиники №3 и строительство Лучевого центра, а также реконструкция клиники №1. Думаю, что основное наше строительство закончится через 2-3 года - клиники №3 и Центра гематологии и трансплантации костного мозга", - прокомментировал Яцына.

В свою очередь, заместитель министра здравоохранения Светлана Шаталова напомнила, что в течение 2020 года был создан проект Национальной стратегии контроля онкологических заболеваний на период до 2030 года, которая будет определять вектор развития системы онкологической помощи в Украине.

По ее словам, в настоящее время документ представлен всем главврачам, директорам онкологических диспансеров по стране. Отдельным целями стратегии являются реабилитация и паллиативная помощь. Сейчас проект на общественном обсуждении и после предложений общественности и согласования министерствами стратегия будет утверждена распоряжением Кабинета министров.

«Сейчас мы формируем бюджетную декларацию до 2023 года, и мы предполагаем там увеличенное финансирование на последующие годы, в соответствии с программами, которые предусмотрены в концепции», - отметила она.

Шаталова напомнила, что пакеты по химиотерапевтическому и радиологическому лечению уже включены в Программу медицинских гарантий. В течение 2020 года за предоставление соответствующих услуг учреждениям здравоохранения было уплачено 3 млрд 193 млн грн.

Заместитель министра также сообщила, что с апреля 2021 года услуги по направлению онкологии будут предоставляться по отдельным пакетам, а тарифы повышены. «Например, тариф на диагностику и химиотерапевтическое лечение онкологических заболеваний будет разделен на лечение у взрослых и детей. Соответственно для взрослых 25 тыс. грн, для детей - 91 тыс. грн за пациента. Что касается онкогематологических заболеваний - это 45 тыс. грн и 164 тыс. грн соответственно. Тариф на лучевую терапию составит от 43 до 52 тыс. грн в зависимости от наличия в учреждении линейных ускорителей», - сообщила Шаталова.

По ее словам, также в номенклатуру лекарственных средств, закупаемых централизованно для лечения взрослых и детских пациентов онкологического профиля, добавлены новые позиции.

«Это будут препараты и лекарства в номенклатуре. Для взрослых пациентов это 9 новых позиций, для детских - 6 новых позиций», - сказала Шаталова.

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Автор: Инна Андалицкая