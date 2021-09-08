Как сообщил министр, сейчас Украина вышла на показатель в 3,5 млн прививок в месяц.

На сегодня в Украине сделано более 10 млн прививок против коронавируса. Более 5,6 млн украинцев уже получили по крайней мере одну дозу, а 4,4 млн человек - две дозы вакцины.

Об этом в Facebook сообщил министр здравоохранения Виктор Ляшко.

По его словам, сейчас Украина вышла на показатель в 3,5 млн прививок в месяц и обеспечила доступ к вакцине для всех желающих. Теперь главное - желание украинцев прийти в пункт прививки.

"В настоящее время, в Украину доставили свыше 20 млн доз вакцин разных производителей, из них почти 12,6 млн доз закуплены за счет госбюджета, более 4,3 млн поставлены в рамках инициативы равного доступа к антиковидных вакцин COVAX, а более чем 3,3 млн получено как гуманитарная помощь от стран ЕС", - сообщил Ляшко.

Как сообщил министр, первую дозу вакцины от COVID-19 получили 74% медицинских работников, а двумя дозами привито 57%.

Кроме того, первой дозой вакцинировано более 40% работников сферы образования, две дозы получили 30%.

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Ранее сообщалось, что прививки от COVID-19 уже сделали 50% киевлян. Завершили цикл иммунизации (привито двумя дозами) 46% от общего количества вакцинированных.

Автор: Дмитрий Захаров