В Украине за сутки обнаружили 2772 новых случая COVID-19. В частности, заболели 254 ребенка и 46 медработников.
Об этом говорится в сообщении Коронавирус_инфо в Телеграм-канале. Также за сутки были госпитализированы 1017 человек; зафиксировано 60 летальных случаев; выздоровели 1411 человек.
Кроме этого, за сутки было проведено тестирований - 67 391 (в частности методом ПЦР - 28 990 методом ИФА – 8110); исследований экспресс-тестами на антиген до SARS-CoV-2 – 30 291.
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- заболели - 2 303 276 человек;
- выздоровели - 2 216 017 человек;
- летальных исходов - 54 114;
- проведено ПЦР-тестирований - 12 160 175.
За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г. Киев (348), Харьковской (248), Черновицкой (197), Запорожской (178) и Львовской (157) областях.
Количество заболеваний в регионах за сутки:
г. Киев - 348 случаев;
Винницкая область - 64 случая;
Волынская область - 73 случая;
Днепропетровская область - 131 случай;
Донецкая область - 120 случаев;
Житомирская область - 73 случая;
Закарпатская область - 13 случаев;
Запорожская область - 178 случаев;
Ивано-Франковская область – 70 случаев;
Киевская область - 87 случаев;
Кировоградская область - 19 случаев;
Луганская область - 123 случая;
Львовская область - 157 случаев;
Николаевская область - 52 случая;
Одесская область - 152 случая;
Полтавская область - 68 случаев;
Ровенская область - 143 случая;
Сумская область - 43 случая;
Тернопольская область - 89 случаев;
Харьковская область - 248 случаев;
Херсонская область - 124 случая;
Хмельницкая область - 104 случая;
Черкасская область - 76 случаев;
Черновицкая область - 197 случаев;
Черниговская область - 20 случаев.
Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.
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