За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев заболевания зарегистрировано в Киеве, Харьковской и Черновицкой областях.

В Украине за сутки обнаружили 2772 новых случая COVID-19. В частности, заболели 254 ребенка и 46 медработников.

Об этом говорится в сообщении Коронавирус_инфо в Телеграм-канале. Также за сутки были госпитализированы 1017 человек; зафиксировано 60 летальных случаев; выздоровели 1411 человек.

Кроме этого, за сутки было проведено тестирований - 67 391 (в частности методом ПЦР - 28 990 методом ИФА – 8110); исследований экспресс-тестами на антиген до SARS-CoV-2 – 30 291.

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заболели - 2 303 276 человек;

выздоровели - 2 216 017 человек;

летальных исходов - 54 114;

проведено ПЦР-тестирований - 12 160 175.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г. Киев (348), Харьковской (248), Черновицкой (197), Запорожской (178) и Львовской (157) областях.

Количество заболеваний в регионах за сутки:

г. Киев - 348 случаев;

Винницкая область - 64 случая;

Волынская область - 73 случая;

Днепропетровская область - 131 случай;

Донецкая область - 120 случаев;

Житомирская область - 73 случая;

Закарпатская область - 13 случаев;

Запорожская область - 178 случаев;

Ивано-Франковская область – 70 случаев;

Киевская область - 87 случаев;

Кировоградская область - 19 случаев;

Луганская область - 123 случая;

Львовская область - 157 случаев;

Николаевская область - 52 случая;

Одесская область - 152 случая;

Полтавская область - 68 случаев;

Ровенская область - 143 случая;

Сумская область - 43 случая;

Тернопольская область - 89 случаев;

Харьковская область - 248 случаев;

Херсонская область - 124 случая;

Хмельницкая область - 104 случая;

Черкасская область - 76 случаев;

Черновицкая область - 197 случаев;

Черниговская область - 20 случаев.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

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Автор: Ирина Погорелая