К настоящему моменту вакцинацию прошли лишь 52% сотрудников высшего образования.

На сегодня от коронавируса вакцинированы менее 60% сотрудников учебных заведений Украины.

Об этом сообщили в Министерстве образования и науки, в ответ на запрос "РБК-Украина".

Так на сегодня привиты:

157 598 работников учреждений дошкольного образования (одной и двумя дозами), что составляет 54,2% от общего количества;

380 722 работника учреждений общего среднего образования (одной и двумя дозами) – 58,2% от общего количества;

44 617 работников учреждений высшего образования (одной и двумя дозами), что составляет 52,2% от общего количества.

В Министерстве при этом не смогли дать информацию о вакцинации по отдельным регионам и учебным заведениям. В ведомстве пояснили, что эти данные собирают департаменты при областных государственных администрациях.

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Ранее в МОН заявляли, что по требованию Минздрава для очного обучения необходимо 80% привитых от COVID-19 сотрудников в коллективе учебного заведения (в случае установления "желтого" или "оранжевого" уровня эпидемической опасности).

Вместе с тем в Министерстве здравоохранения отметили, что в зависимости от особенностей эпидемической ситуации в каждом регионе, форма обучения соискателей образования всех уровней в Украине может меняться.

Как пояснили в министерстве, учебный процесс может быть организован по одному из трех возможных сценариев. "Зеленый" уровень эпидемической опасности (низкий уровень заболеваемости) предусматривает, что посещение учебных заведений разрешено в обычном режиме. Однако стоит помнить о противоэпидемических мероприятиях, утвержденных постановлениями главного государственного санитарного врача Украины для дошкольных учреждений и учебных заведений.

"Желтый" и "оранжевый" уровни эпидемической опасности (средний уровень заболеваемости) предусматривают, что посещать учебное заведение можно при условии, если в нем вакцинировано не менее 80% персонала. Образовательный процесс обеспечивается разным формами: как дистанционно, так и непосредственно в учебном заведении с соблюдением правил дистанцирования и соблюдения противоэпидемических требований.

Решение об организации образовательного процесса принимает педагогический совет учебного заведения в рамках действующего законодательства.

В то же время, при условии "красного" уровня эпидемической опасности (высокий уровень заболеваемости) посещать учебные заведения запрещено всем, кроме воспитанников садиков, специальных учебных заведений и учащихся 1-4 классов школ при условии, если в заведении вакцинировано не менее 80% персонала. Для других соискателей образования обучение происходит в других формах, в том числе дистанционно.

Автор: Дмитрий Захаров