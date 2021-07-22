По словам эксперта, в Украине до сих пор продолжается первая волна коронавируса, но с разными пиками.

В Украине в августе ожидается новый всплеск заболеваемости коронавирусом - схожий с тем, который сейчас наблюдается в России.

Такой прогноз сделал руководитель национальной экспертной группы по инфекционному контролю, эпидемиолог Андрей Александрин в эфире канала "Украина 24".

Он не согласился с недавними выводами НАН, которая предупреждает об угрозе "взрывного" роста заболеваемости коронавирусом.

"На самом деле волна у нас не прекращается. В Украине до сих пор продолжается первая волна COVID-19, только с разными пиками. И на сегодняшний день то, когда к нам придет "Дельта"… точнее уже пришло, только сейчас будут еще наращиваться темпы. К сожалению, охват вакцинопрофилактики у нас, особенно групп риска, у нас ничтожно мал. Поэтому в Украине будет очень схожая ситуация с Россией, если даже не хуже", - прогнозирует он.

"Думаю, уже в августе мы начнем фиксировать достаточно большой рост заболеваемости "Дельта", и мы это увидим, когда будут переполняться инфекционные стационары. Все нужно делать вовремя. То, что в Украине провалена вакцинопрофилактика – это факт", - добавил Александрин.

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Автор: Юрий Годован