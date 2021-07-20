У ученых вызывает обеспокоенность, что за последнюю неделю выросли сразу три ключевых эпидемических показателя: количество положительных ПЦР-тестов, число новых госпитализаций и количество новых зарегистрированных случаев болезни.

В Украине завершилась фаза спада заболеваемости COVID-19, начался рост и существует угроза возникновения "взрывных темпов" такого роста из-за штамма "Дельта".

Об этом говорится в обзоре текущей эпидемической ситуации в Украине от Национальной академии наук Украины.

В частности, в НАН указывают, что имеющиеся оперативные эпидемические данные позволяют утверждать о завершении фазы спада заболеваемости COVID-19 в Украине.

"На данный момент заболеваемость уже растет в пределах недельного сравнения, несмотря на все еще низкий ее уровень, и существует угроза возникновения "взрывных темпов такого роста – подобно тому, как это наблюдалось в некоторых странах мира с распространением в них штамма "Дельта", - говорится в обзоре.

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У НАН вызывает обеспокоенность то, что за последнюю неделю выросли сразу три ключевых эпидемических показателя, отражающих эпидемическую динамику быстрее всего: количество положительных ПЦР-тестов, количество новых госпитализаций и количество новых зарегистрированных случаев болезни

При этом число положительных ПЦР-тестов – вероятно, самый оперативный из показателей – за неделю выросло сразу на 16,6%, тогда как количество госпитализаций и новых случаев болезни также выросли, но не так сильно – на 4,9% и 7,3% соответственно.

Ученые отмечают, что хотя взрывного роста не наблюдается ни в одном регионе, но темпы недельного роста увеличивались в последние дни, поэтому вероятность ускорения роста является достаточно высокой.

В то же время, ежедневное число летальных исходов незначительно снизилось в среднем за неделю.

Также указывается, что с точки зрения групп регионов, почти весь недельный прирост общенациональной заболеваемости сосредоточивался в группе "Юг", причем львиная доля прироста приходится на Одесскую область. Например, за неделю в этой группе было зафиксировано на 38% больше больных, чем неделей ранее.

Как сообщал УНИАН, в Украине за минувшие сутки зафиксировано 598 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19.

За все время пандемии в Украине заболели COVID-19 2 млн 245 тыс. 275 человек, выздоровели – 2 млн 181 тыс. 925, умерли – 52 тыс. 756. Медики провели 11 млн 182 тыс. 527 ПЦР-тестирования.

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Автор: Константин Гончаров