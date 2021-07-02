Общее число умерших в результате коронавируса достигло 136 565 человек. В Москве пациентов с ОРВИ приравняют к пациентам с COVID-19.

В России за сутки зарегистрировали новый максимум смертей от COVID-19 - из жизни ушли 679 пациентов.

Как сообщает ТАСС, больше всего новых случаев зарегистрировали в Москве и Петербурге - там зафиксировали 112 и 101 умерший соответственно.

Общее число умерших в результате коронавируса достигло 136 565.

С начала пандемии в России зарегистрировали 5 561 360 случаев заражения коронавирусной инфекцией, 23 218 из которых за минувшие сутки. В Москве суточный прирост составил 6 893.

В Московской области зафиксировано 2 488 новых больных, а в Санкт-Петербурге – 1 671.

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В Москве критическая ситуация с коронавирусом

Заместительница городского головы по вопросам социального развития Анастасия Ракова рассказала, что ситуация с распространением коронавирус в Москве остается сложной – "последние две недели Москва пробила все эпидемиологические пороги". Штамм Дельта вытеснил другие штаммы.

"Ситуация с распространением коронавируса в Москве остается напряженной. Сейчас в Москве доминирует новый индийский штамм, который называется Дельта. Он, по сути, вытеснил все предыдущие штаммы",– сказала Ракова.

Пациентов с ОРВИ приравняют к пациентам с COVID-19

В Москве пациентов с симптомами ОРВИ обяжут быть на самоизоляции до получения отрицательного результата ПЦР-теста. Кроме этого, всем больным на ОРВИ и их сожителям будут делать экспресс-тест на антиген к коронавирусу.

"Сегодня департаментом здравоохранения принято решение о том, что все больные ОРВИ до получения отрицательного ПЦР-теста приравниваются к ковидным больным и должны будут соблюдать режим самоизоляции", – добавила Ракова.

Отметим, в России зарегистрированы три вакцины от коронавируса: "Спутник V" и его однокомпонентный вариант "Спутник Лайт"; "ЭпиВакКорона" от центра "Вектор" Роспотребнадзора; "КовиВак" от Центра имени Чумакова РАН.

Однако в последние недели в России бушуют более опасны за начальный штаммы коронавируса SARS CoV 2 "Дельта" и "Дельта плюс".

Коронавирус в России: что известно

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Автор: Виктория Гордиенко