Ранее сообщалось, что уже в ближайшее время в "карантинное" постановление будут внесены изменения относительно преференций для вакцинированных.

Кабинет министров Украины принял изменения в постановление №1236, определяющее противоэпидемические меры в "цветных" карантинных зонах.

Об этом сообщает "Украинская правда", ссылаясь на собеседника в правительстве.

Сейчас текст измененного постановления на сайте правительства или Минздрава отсутствует.

Ранее сообщалось, что уже в ближайшее время в "карантинное" постановление правительства будут внесены изменения относительно преференций для привитых от COVID-19 граждан.

О преференциях для вакцинированных рассказал министр здравоохранения Виктор Ляшко.

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По его словам, Минздрав предлагает, чтобы ограничения для "желтой" и "красной" зон эпидемической опасности не распространялись на те учреждения хозяйствования, в которых коллективы и посетители имеют ковид-сертификаты, удостоверяющие вакцинацию, действительные в течение 72 часов негативные ПЦР-тесты или справки о перенесенной в течение последних нескольких месяцев коронавирусной болезни.

9 сентября заместитель министра здравоохранения - главный государственный санитарный врач Игорь Кузин заявил, что в Украине для вакцинированных против COVID-19 граждан будет введено два внутренних сертификаты - "зеленый" и "желтый".

Как сообщал УНИАН, сегодня, 13 сентября, премьер-министр Денис Шмигаль заявил, что Украина в ближайшее время перейдет в "желтую" зону эпидопасности.

Автор: Дмитрий Захаров