Главный санврач Украины считает, что преференции для людей, которые получили прививку от коронавируса, сохранят экономическую активность.

Пока украинцы ждут, когда страна перейдет к "желтой" зоны эпидопасности, в Кабмине решают, какие привилегии получат вакцинированные лица после усиления карантина. Уже в ближайшее время к "карантинному" постановлению правительства по преференциям для привитых от COVID-19 граждан будут внесены изменения.

Об этом шла речь на селекторном совещании по предотвращению распространения COVID-19 под председательством премьер-министра Дениса Шмыгаля, информирует Департамент коммуникаций секретариата Кабмина.

О преференциях для вакцинированных рассказал министр здравоохранения Виктор Ляшко. По его словам, Минздрав предлагает, чтобы ограничения для "желтой" и "красной" зон эпидемической опасности не распространялись на те учреждения хозяйствования, в которых коллективы и посетители имеют ковид-сертификаты, удостоверяющие вакцинацию, действительные в течение 72 часов негативные ПЦР-тесты или справки о перенесенной в течение последних нескольких месяцев коронавирусной болезни.

"Это позволит эффективно сдерживать эпидемическую ситуацию и сохранить экономическую активность", — отметил Ляшко.

В Министерстве здравоохранения сообщили, что за последнюю неделю количество новых случаев заболевания выросло на 6 тысяч, а число госпитализаций — на 1,5 тысячи. По территориальному принципу наблюдаются высокие темпы роста новых случаев в Черновицкой, Волынской, Львовской и Тернопольской областях. Также в этих регионах быстро растет загруженность коек с кислородом, а количество госпитализаций за неделю выросло на 60%.

Читайте такжеВ Украину придут три штамма гриппа и коронавирус: прогноз эпидситуацииУчастники совещания обсудили ключевые изменения в постановления Кабинета министров "Об установлении карантина и введения ограничительных противоэпидемических мер с целью предотвращения распространения на территории Украины острой респираторной болезни COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2". Нововведения будут приняты в ближайшее время.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 13 сентября, премьер-министр Денис Шмигаль заявил, что Украина в ближайшее время перейдет в "желтую" зону эпидопасности.

9 сентября заместитель министра здравоохранения - главный государственный санитарный врач Игорь Кузин заявил, что в Украине для вакцинированных против COVID-19 граждан будут введены два внутренних сертификата - "зеленый" и "желтый".

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Автор: Виктория Токарева