В условиях перегруженности больниц COVID-больными многие украинцы с другими тяжелыми болезнями не получают вовремя необходимое лечение, отмечают аналитики.

В Украине показатели избыточной смертности в течение первых восьми месяцев 2021 года превысили соответствующие значения за прошлый год.

Об этом сообщает платформа для работы с открытыми данными Opendatabot, ссылаясь на данные Госстата.

Исследователи отмечают, что за указанный период в 2021 году избыточная смертность достигла уровня более 46 тысяч человек. Это больше, чем в 2020-м, когда избыточных смертей было 32 569.

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Как пояснили аналитики, избыточная смертность - это превышение количества смертей над ожидаемым показателем. В этом случае для сравнения использовались средние ежемесячные данные за пять лет до начала пандемии COVID-19 - с 2015 по 2019. В среднем, за пять лет с января по август умирало по 393 тыс. человек, в этом году - 440 тысяч.

"И в текущем, и в прошлом году показатель избыточной смертности заметно превышает потери от коронавируса", – говорится в сообщении.

В результате аналитики пришли к выводу, что избыточная смертность указывает не только на количество умерших из-за COVID-19 и его последствия. По их словам, пандемия влияет также и на другие причины смерти.

"В условиях перегруженности больниц многие украинцы с другими тяжелыми болезнями не получают вовремя необходимое лечение", – подытожили в Опендатабот.

Напомним, как писал УНИАН, в полиции сообщили число смертельных ДТП, совершенных несовершеннолетними. Так, за прошлый год в результате таких ДТП 599 человек травмировалось и 41 человек погиб.

Вместе с тем в Украине за минувшие сутки зафиксировано 696 летальных исходов от коронавируса.

За все время пандемии в Украине зафиксировано 70 тыс. 842 смерти от COVID-19.

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Автор: Виктория Гордиенко