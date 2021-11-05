За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев заболевания зарегистрировано в Киеве, Днепропетровской и Львовской областях.

В Украине за сутки выявили 26 488 новых случаев COVID-19. В частности, заболели 1654 ребенка и 488 медработников.

Об этом говорится в сообщении Коронавирус_инфо в телеграмм-канале. Также за сутки были госпитализированы 5497 человек; зафиксировано 696 летальных случаев; выздоровели 13 281 человек.

Кроме этого, проведено тестирований за сутки – 148 001 (в частности методом ПЦР – 71 870, методом ИФА – 21 173); исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 – 54 958.

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За все время пандемии в Украине

заболели - 3 032 951 человек;

выздоровели - 2 492 419 человек;

летальных исходов - 70 842;

проведено ПЦР-тестирований - 14 730 826.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г. Киев (1772), Днепропетровской (2388), Львовской (1758), Харьковской (1733) и Одесской (1648) областях.

Количество заболеваний в регионах за сутки:

г. Киев - 1772 случая;

Винницкая область - 712 случаев;

Волынская область - 612 случаев;

Днепропетровская область – 2388 случаев;

Донецкая область - 1333 случая;

Житомирская область - 993 случая;

Закарпатская область - 469 случаев;

Запорожская область - 1595 случаев;

Ивано-Франковская область – 926 случаев;

Киевская область - 1072 случая;

Кировоградская область - 168 случаев;

Луганская область - 581 случай;

Львовская область - 1758 случаев;

Николаевская область - 769 случаев;

Одесская область - 1648 случаев;

Полтавская область - 1127 случаев;

Ровенская область - 1010 случаев;

Сумская область - 1113 случаев;

Тернопольская область - 749 случаев;

Харьковская область - 1733 случая;

Херсонская область - 647 случаев;

Хмельницкая область - 1192 случая;

Черкасская область - 718 случаев;

Черновицкая область - 577 случаев;

Черниговская область - 826 случаев.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Вакцинация от коронавируса в Украине

Более 11 млн украинцев уже получили одну дозу вакцины от COVID-19. Как сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения, с начала вакцинальной кампании привито 11 млн 086 тыс. 047 человек, из них полностью иммунизированы и получили две дозы – 7 млн 762 тыс. 884. Всего проведено 18 млн 848 тыс. 929 прививок.

В частности, вчера вакцинировали 270 тыс. 320 человек. Первую дозу получили - 190 тыс. 327, вторую - 79 тыс. 993.

Записаться на вакцинацию против COVID-19 уже сегодня вы можете у своего семейного врача или по телефону контакт-центра МИНЗДРАВА 0-800-602-019. Больше о вакцинации вы можете узнать на сайте vaccination.covid19.gov.ua.

Авторы: Ирина Погорелая, Светлана Закелова