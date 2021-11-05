В Украине за сутки выявили 26 488 новых случаев COVID-19. В частности, заболели 1654 ребенка и 488 медработников.
Об этом говорится в сообщении Коронавирус_инфо в телеграмм-канале. Также за сутки были госпитализированы 5497 человек; зафиксировано 696 летальных случаев; выздоровели 13 281 человек.
Кроме этого, проведено тестирований за сутки – 148 001 (в частности методом ПЦР – 71 870, методом ИФА – 21 173); исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 – 54 958.
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За все время пандемии в Украине
- заболели - 3 032 951 человек;
- выздоровели - 2 492 419 человек;
- летальных исходов - 70 842;
- проведено ПЦР-тестирований - 14 730 826.
За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г. Киев (1772), Днепропетровской (2388), Львовской (1758), Харьковской (1733) и Одесской (1648) областях.
Количество заболеваний в регионах за сутки:
г. Киев - 1772 случая;
Винницкая область - 712 случаев;
Волынская область - 612 случаев;
Днепропетровская область – 2388 случаев;
Донецкая область - 1333 случая;
Житомирская область - 993 случая;
Закарпатская область - 469 случаев;
Запорожская область - 1595 случаев;
Ивано-Франковская область – 926 случаев;
Киевская область - 1072 случая;
Кировоградская область - 168 случаев;
Луганская область - 581 случай;
Львовская область - 1758 случаев;
Николаевская область - 769 случаев;
Одесская область - 1648 случаев;
Полтавская область - 1127 случаев;
Ровенская область - 1010 случаев;
Сумская область - 1113 случаев;
Тернопольская область - 749 случаев;
Харьковская область - 1733 случая;
Херсонская область - 647 случаев;
Хмельницкая область - 1192 случая;
Черкасская область - 718 случаев;
Черновицкая область - 577 случаев;
Черниговская область - 826 случаев.
Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.
Вакцинация от коронавируса в Украине
Более 11 млн украинцев уже получили одну дозу вакцины от COVID-19. Как сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения, с начала вакцинальной кампании привито 11 млн 086 тыс. 047 человек, из них полностью иммунизированы и получили две дозы – 7 млн 762 тыс. 884. Всего проведено 18 млн 848 тыс. 929 прививок.
В частности, вчера вакцинировали 270 тыс. 320 человек. Первую дозу получили - 190 тыс. 327, вторую - 79 тыс. 993.
Записаться на вакцинацию против COVID-19 уже сегодня вы можете у своего семейного врача или по телефону контакт-центра МИНЗДРАВА 0-800-602-019. Больше о вакцинации вы можете узнать на сайте vaccination.covid19.gov.ua.