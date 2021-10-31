Больше, чем у нас, умерло заболевших только в России.

Вчера, 30 октября, когда в Украине от последствий коронавирусной инфекции скончались более 500 человек, этот показатель оказался вторым по величине в мире.

Об этом свидетельствуют данные сервиса Worldometers.

Читайте такжеВо львовский "Охматдет" госпитализировали брошенного 6-летнего мальчика с COVID-19 (видео)Всего накануне в мире жертвами COVID-19 стали 5973 человек, в том числе 541 - в Украине. Больше суточная смертность оказалась только в России - 1160 умерших.

По этому показателю мы сильно обогнали даже такие крупные страны, как Индия (446), США (350), Великобритания (166) и Германия (58).

Кроме того, мы не сильно отстаем от Соединенных Штатов, которые заняли третье место в мире по количеству новых зарегистрированных случаев заболевания. В целом, топ-10 стран выглядит следующим образом:

Великобритания - 41 278; Россия - 40 251; США - 26 787; Украина - 26 198; Турция - 23 096; Германия - 16 558; Индия - 12 958; Румыния - 12 106; Бразилия - 10 693; Польша - 9798.

Как уже сообщал УНИАН, из-за сложной ситуации с распространением коронавируса, во многих регионах Украины уже усилили карантинные ограничения. 30 октября в "красной" зоне адаптивного карантина находились 15 областей, в "оранжевой" - 8 регионов, и только 2 - в "желтой".

Автор: Станислав Кожемякин