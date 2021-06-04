В Украине существует вероятность того, что может появиться свой штамм COVID-19, но это произойдет только при определенных условиях.
Как рассказал РБК-Украина преподаватель Школы здравоохранения НаУКМА, инфекционист Владимир Курпита, нельзя исключать того, что в перспективе может появиться украинский штамм. Но этом возможно, если в стране будет наблюдаться достаточно активное заражение и передача вируса.
"Сейчас у нас происходит падение заболеваемости, но все равно ежедневно регистрируют тысячи случаев коронавирусной инфекции. Поэтому нужен тщательный мониторинг и секвенирование образцов вируса в Украине", - отметил Курпита.
Напомним, ранее в апреле был обнаружен украинский вариант "британского" штамма коронавируса. В частности, это подтвердил анализ образцов больных COVID-19 в референс-лаборатории ВОЗ в Лондоне, где и обнаружили "украинский вариант".
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Также ранее стали известны сроки нового роста заболеваемости COVID-19 в Украине.
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