По словам Жиравецкого, в Украине еще не вполне утешительная ситуация с коронавирусом.

Следующая волна коронавируса в Украине будет последней, и, вероятно, не такой мощной, как предыдущая.

Если она продлится 4 месяца, то за ее период может переболеть еще 6 млн украинцев, что в свою очередь приблизит Украину к коллективному иммунитету. Об этом ТСН рассказал врач одного из диагностических медицинских центров Львова Тарас Жиравецкий.

"Мы не угадаем, будет эта волна или нет. Но если она будет и продлится несколько месяцев, то да, она будет последней. Будет еще вакцинация, которая будет уменьшать количество тяжелых случаев, но вакцинация не гарантирует незаражения. Все путают и думают, что вакцинация дает возможность не заразиться, но к этому она не имеет отношения", - сказал врач.

По словам Жиравецкого, в Украине еще не вполне утешительная ситуация с коронавирусом.

"Вероятно, летом мы будем иметь послабления, хотя понимаем, что сейчас у нас есть 1200 госпитализаций за минувшие сутки и это примерно 5% людей, которые заболели. Поэтому ориентировочно 1200 умножаем на 2 и умножаем на 10 и получается ориентировочно 25 тыс. новых случаев (инфицирования. - ред) поэтому соответственно не все так спокойно. Мы уже привыкли к количеству - 1200 госпитализаций в день, хотя это тоже немаленькая цифра", - отмечал медик.

Читайте такжеПривитые CoronaVac украинцы получат международное свидетельство о вакцинации - ЛяшкоПо его словам, следующая вероятная волна коронавирус приблизит коллективный иммунитет.

"Если сейчас болеет ориентировочно 25 тыс. людей днем, то умножить на 10 и на 3, это - 750 тыс., и, грубо говоря, до миллиона человек сейчас за месяц может переболеть. А если соответственно волна поднимется, то это количество увеличится в два раза. Таким образом мы получим более быстрое течение, и за несколько месяцев еще большое количество людей переболеет, тогда мы уже будем приближаться к коллективному иммунитету", - отметил Жиравецкий.

По его мнению, на ухудшение ситуации с коронавирусом могут повлиять массовые празднования и отсутствие карантинных ограничений.

"Сейчас все открыто, свадьбы празднуют, выпускные идут, и, конечно, у нас есть "британский" вирус, который достаточно агрессивен. Поэтому начало волны может быть и быстрее - в течение 2-3 недель. Мы это можем увидеть по госпитализации, если она резко начнет расти до 2-3 тыс. пациентов в день... Недавно было несколько дней, когда госпитализация была меньше тысячи, что было более позитивно, но сейчас она снова поднимается", - сказал медик.

На его взгляд, вероятная следующая волна коронавируса будет легче предыдущих, поскольку значительная часть украинцев уже переболела.

"Логика в том, что у нас уже очень много переболело. И это как с испанским гриппом, была первая волна, вторая была максимально большой, а третья уже меньше. И так выглядит, что госпитализация в Украине может подняться до 2-2,5 тыс. человек в день. Это немало, потому что во время такого количества госпитализации в день болеет практически 50 тыс. человек. Если уже сейчас примерно 10 млн человек неофициально переболело (официально свыше 2 млн 200 тыс. человек), потом, во время последней волны, за 4 месяца еще переболеет 6 млн, то в принципе мы будем приближаться к тому, что почти все взрослое население переболеет", - рассказал врач.

После последней волны COVID-19 Украине уже не слишком будет угрожать коронавирус, считает Жиравецкий.

"После этого еще могут быть небольшие волны... Ну, если мы переболеем, то коронавирус сильно не грозит. Украина уже будет иметь с ним спокойствие. И еще очень важное - новые штаммы не трогают людей, которые уже переболели. Даже если появится новый штамм, то мы не будем иметь проблем в смысле повторных случаев заражения такого большого количества людей. Конечно, несколько человек может заболеть, но это единицы", - подытожил врач.

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Автор: Ирина Погорелая