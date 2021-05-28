Специалист отметила, что сейчас в природе доминируют вирусные инфекции, с которыми мы не можем справляться.

В ближайшие 5-7 лет в мире возможно появление нового вируса, который будет более заразным и опасным, чем COVID-19.

Такое мнение высказала на Апостроф TV инфекционист, заслуженный врач Украины Ольга Голубовская.

На вопрос о том, появится ли в мире новый вирус, который будет еще более заразным она ответила утвердительно. "Более того, это случится в течение ближайших 5-7 лет. Этот вирус был более-менее ожидаемым. Понимаете, есть пандемические циклы. Это процесс цикличный", - пояснила специалист.

Читайте такжеИнфекционист объяснила, почему вакцина не решит всех проблем с коронавирусомОна отметила, что со временем возбудители инфекций сильно изменились. "Сейчас в природе доминируют вирусные инфекции, с которыми мы не можем справляться. У нас нет эффективных средств борьбы", - отметила Голубовская..

Она подчеркнула, что вакцинация – это самый эффективный способ, но даже этого недостаточно для данного возбудителя, а противовирусных препаратов со "строго специфическим действием нет даже на горизонте".

"При гриппе у нас есть специфические средства лечения, а здесь их нет. Есть средства, которые исследуются, но они не специфичны и могут применяться при многих РНК-содержащих вирусах. Из-за этого, к сожалению, будут гибнуть люди, будут всплески заболевания", - отметила инфекционист.

Также инфекционист призвала готовиться к появлению новых вирусов.

"Мы должны быть готовы", - подытожила Голубовская.

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Автор: Ирина Погорелая