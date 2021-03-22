Модифицированный штамм отличается от предыдущего, впервые выявленного в Лондоне в декабре 2020 года, критическими изменениями, отвечающими за скорость размножения вируса в клетке и реактивность иммунной системы человека.

В Киеве и на Прикарпатье выявлены новые, более опасные мутации «британского» штамма коронавируса, комбинация которых, очевидно, вызвала нынешнюю волну эпидемии и является объяснением все более частого выявления случаев повторного инфицирования людей.

Читайте такжеКиев попал в "красную зону" карантина - МинздравОб этом сообщается на Facebook-странице Института молекулярной биологии и генетики (ИМБГ) Национальной академии наук Украины.

«Проведя секвенирование 17 образцов, отобранных у больных из Ивано-Франковска, и двух - из Киева, ученые ИМБГ выявили во всех образцах новые мутации «британского» штамма коронавируса», - говорится в сообщении.

Указывается, что модифицированный «британец» отличается от предшественника, впервые обнаруженного в Лондоне в декабре 2020 года, критическими изменениями в участках вируса, отвечающих за скорость размножения вируса в клетке и реактивность иммунной системы человека.

Образцы для исследования были отобраны на Прикарпатье, когда в регионе началась резкий вспышка заболевания.

По данным, обнародованным на днях руководством Минздрава, до сих пор на территории Украины фиксировали единичные случаи предыдущего «британского» штамма.

Очевидно, отметили в ИМГБ, именно комбинация модифицированных штаммов «британца» вызвала нынешнюю волну эпидемии и является объяснением все более частого выявления случаев повторного инфицирования людей. Кроме того, врачи фиксируют более тяжелое течение коронавирусной болезни у людей.

«Можно говорить об очень опасной тенденции замены предыдущих штаммов коронавируса, которые циркулировали в Украине осенью-зимой и которыми украинцы уже переболели, новыми, мутированными штаммами «британца», - подчеркивает директор ИМБГ, академик Михаил Тукало.

Полученные учеными института данные уже зарегистрированы в международной базе GISAID.

На прошлой неделе о результатах исследования ИМБГ проинформировали Совет национальной безопасности и обороны Украины, а также делегацию ВОЗ, которая посетила ИМГБ.

Представители ВОЗ согласились с выводами ученых ИМБГ относительно новой волны заболеваемости, которая вызвана новым для Украины штаммом коронавируса и характеризуется более тяжелыми клиническими проявлениями. И предупредили о появлении других, более опасных штаммов, которые начали фиксировать в других странах Европы.

Специалисты ВОЗ подчеркнули необходимость регулярного мониторинга изменений SARS-CoV-2 для выявления новых «ковид-мутантов», которые «заходят» в страну, что позволит, при условии быстрого противоэпидемического реагирования, локализовать вспышки заболевания и остановить дальнейшие волны пандемии.

Отмечается, что методом полногеномного секвенирования ученые ИМБГ могут определить угрожающие изменения в вирусе SARS-CoV-2 в течение недели - для этого есть и современное оборудование, и специалисты, и опыт.

«Скорость получения результатов секвенирования - очень важный фактор в борьбе с ковидом, который может помочь спасти жизнь многим нашим соотечественникам. Как известно, до сих пор образцы, взятые у больных, ЦОЗ Украины отправлял для исследования в европейские лаборатории ВОЗ и получал результаты через 1-1,5 месяца», - отметили в институте.

Коронавирус в Украине

За все время пандемии в Украине COVID-19 заболели 1 млн 554 тыс. 256 человек, выздоровели - 1 млн 260 тыс. 842 человека, умерли - 30 тыс. 098 человек, проведено ПЦР-тестов - 7 млн ​​681 тыс. 388.

4 марта Институт эпидемиологии и инфекционных болезней имени Громашевского сообщил об обнаружении в Украине британского штамма коронавируса. В процессе секвенирования 20 образцов определено, что 2 из них, из Ивано-Франковской области, относятся к британскому варианту с имеющимися характерными мутациями.

16 марта Центр общественного здоровья Минздрава сообщил, что на территориях Винницкой и Закарпатской областей выявлена циркуляция мутировавших штаммов коронавируса, которые имеют британское происхождение.

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Автор: Константин Гончаров