Также компенсацию могли бы получить люди, которые уже вакцинировались.

Экс-премьер-министр Украины Владимир Гройсман предлагает платить людям 1000 гривен за вакцинацию от коронавирусной болезни.

Об этом он заявил в эфире "Свободы слова" на ICTV.

Он напомнил, что Украина получила более 70 миллиардов гривен от МВФ для преодоления последствий коронавируса.

"В ЕС по статистике привито более 62% людей. Министр (Виктор Ляшко - ред.) говорит, что в Украине - 17%. Это втрое меньше. Поэтому я бы предложил выплатить каждому, кто придет и вакцинируется по 1000 грн, чтобы они защитили себя и окружающих, и предложил компенсацию тем, кто уже вакцинировался" , - сказал Гройсман.

Читайте такжеНазвана причина вспышки COVID-19 в одесской больницеРанее сообщалось, что с четверга комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций введет по всей стране желтый уровень эпидопасности.

А с 20 сентября в Украине начали действовать новые карантинные нормы.

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Автор: Дмитрий Хилюк