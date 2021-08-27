По прогнозам Кузина, такого периода удастся достичь примерно в декабре.

Заместитель министра здравоохранения - главный государственный санитарный врач Игорь Кузин рассказал, когда Украина может достичь "стеклянного потолка" вакцинации, то есть когда не будет желающих прививаться.

Об этом он рассказал в интервью BBC News Украина.

"По моему прогнозу, мы достигнем такого периода где-то в декабре 2021 года. Сейчас мы еще видим очереди, трудности с записью, поиск пунктов прививок, люди ждут вакцины, что не является правильным. У нас есть коммуникационные стратегии, как мы будем убеждать людей сделать прививки, более активно их приглашать. Также думаем, как убеждать людей прививаться путем нормативного урегулирования", - пояснил Кузин.

Читайте такжеВрач объяснил, почему новая волна коронавируса в Украине не стартует в ноябреКак сообщал УНИАН, с начала кампании по вакцинации привито 5 млн 208 тыс. 200 человек, получили две дозы 3 млн 427 тыс. 847.

Какцинация от коронавируса в Украине

Кампания по вакцинации в Украине началась 24 февраля.

Сейчас прививки делают вакциной CoviShield (AstraZeneca), производимой по лицензии в Индии в Институте сыворотки крови (Serum Institute); CoronaVac, разработанной китайским фармацевтическим предприятием Sinovac Biotech; вакциной Comirnaty производства Pfizer-BioNTech; вакциной AstraZeneca-SKBio, которая производится в Южной Корее, и Spikevax американской компании Moderna.

Автор: Леся Лещенко