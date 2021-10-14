В Украине по состоянию на четверг, 14 октября, уже 17 областей имеют показатели распространение COVID-19, которые соответствуют "оранжевому" уровню эпидемической опасности.
Об этом свидетельствуют данные Министерства здравоохранения.
Речь идет о следующих областях:
- Волынская, Днепропетровская, Донецкая, Житомирская, Запорожская, Луганская, Львовская, Николаевская, Одесская, Сумская, Тернопольская, Харьковская, Херсонская, Хмельницкая, Черкасская, Черновицкая, Черниговская.
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Самый высокий уровень заболеваемости фиксируют в Луганской (912 на 100 тыс. населения), Черновицкой (867) и Сумской (688) областях. А уровень госпитализации превышен в 15 областях. Показатель загруженности коек с кислородом при этом выше определенный на уровне 65% нормы наблюдается в Днепропетровской, Донецкой, Запорожской, Одесской, Сумской областях.
Коронавирус в Украине: статистика
За прошлые сутки, 13 октября, в Украине зарегистрировали 18 881 случай заражения коронавирусом.
За все время пандемии в Украине COVID-19 заболели 2 597 275 человек, из них выздоровел 2 311 991 человек, умерли 59 935 человек.
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