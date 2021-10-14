Ситуация постепенно ухудшается.

Пиковые нагрузки на систему здравоохранения Украины ожидаются на вторую половину ноября.

Об этом заявил заместитель министра здравоохранения – главный государственный санитарный врач Игорь Кузин во время эфира на "Украинскому радио".

"Ситуация постепенно ухудшается. Мы делали уже несколько раундов прогнозов эпидемиологической ситуации. Мы видим, что пиковые нагрузки на систему здравоохранения ожидаются на вторую половину ноября, поэтому мы двигаемся по такому сценарию", - сказал он.

Также он добавил, что Государственная комиссия по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайным ситуациям решила перевести Херсонскую область в "красную" зону эпидемиологической опасности с 15 октября.

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Еще 15 областей находятся в "оранжевой" зоне, а из них Житомирская, Запорожская, Днепропетровская, Донецкая и Харьковская находятся на грани попадания в "красную" зону.

Как сообщал УНИАН, в Украине за прошедшие сутки, 13 октября, был обнаружен 18881 случай COVID-19, в частности, заболели 1 тыс. 748 детей и 368 медработников.

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Автор: Дмитрий Шварц