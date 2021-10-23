Директор учреждения отметил, что рабочий день расписан по минутам.

Коронавирус не на шутку разбушевался в Одессе. В местном крематории каждый день сжигают до 40 тел, большинство умерших болели COVID-19.

Об этом пишет местное издание Думская.

По словам директора одесского крематория Владимира Букача, работа учреждения расписана на весь день по минутам, печь работает без перерывов.

Он отметил, что на прощание родственникам выделяют лишь 20 минут, а число кремаций уже достигло показателей, которые были весной 2020 года. Букач заверил, что учреждение работает в штатном режиме и справляется с увеличившейся нагрузкой. В то же время в одесский крематорий стали поступать заявки из других городов.

Читайте такжеКонвейер для трупов: врач рассказал в деталях об "аде" ковидных реанимаций в Украине"Проблема, также в том, что в Украине всего три крематория и к нам везут тела из других городов. Но мы справляемся. Я надеюсь, что мы сейчас на пике и дальше пойдет на спад", – подытожил директор крематория.

Как ранее сообщал УНИАН, 20 октября председатель Комитета Верховной Рады по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования Михаил Радуцкий на заседании парламента сказал, что очередь из катафалков к Киевскому крематорию составляет около двух часов.

Позже в Киевском крематории опровергли заявление Радуцкого об увеличении очередей на кремацию. По данным предприятия, за весь 2020 год было кремировано 1470 умерших от COVID-19, за период с 1 января по 20 октября 2021 года – 3144, за период с 1 по 20 октября 2021 году – 335 человек.

Автор: Анастасия Горбачева