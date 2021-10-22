Впрочем, в среднем с января по сентябрь за месяц кремировали 312 умерших от COVID-19, тогда как только за 20 дней октября - 335 человек.

В Киевском крематории опровергли заявление председателя комитета по вопросам здоровья нации Михаила Радуцкого об увеличении очередей на кремацию.

Об этом сообщает Радио Свобода, со ссылкой на администрацию Ритуальной службы специализированного коммунального предприятия "Киевский крематорий" исполнительного органа Киевсовета (КГГА).

"Озвученное заявление председателя комитета по вопросам здоровья нации Михаила Радуцкого не соответствует действительности", – сообщили в ведомстве.

Также там привели данные о количестве кремированных умерших от COVID-19.

По данным предприятия, за весь 2020 год было кремировано 1470 умерших от COVID-19, за период с 1 января по 20 октября 2021 года – 3144, за период с 1 по 20 октября 2021 году – 335 человек.

То есть в среднем с января по сентябрь за месяц кремировали 312 умерших от COVID-19, тогда как только за 20 дней октября - 335 человек.

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Напомним, вчера СМИ сообщали, что в Киеве, на фоне всеукраинского рекорда смертей от COVID-19 за сутки, на Байковом кладбище образовалась "пробка" с похоронными автобусами. В течение дня к зданию крематория практически каждые 10 минут подъезжал новый ритуальный транспорт.

20 октября председатель Комитета Верховной Рады по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования Михаил Радуцкий на заседании парламента сказал, что очередь из катафалков к Киевскому крематорию составляет около 2 часов.

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Автор: Денис Прядко