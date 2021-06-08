Полностью вакцинированным считается лицо только после введения второй дозы вакцины, отмечают в ведомстве.

Для тех граждан Украины, которые получили прививки первой дозой вакцины против COVID-19, вторая ее доза гарантирована государством.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения на своей странице в Facebook.

«Вы считаетесь полностью вакцинированными только после введения второй дозы вакцины для несколькодозных вакцин - именно ими вакцинируют в Украине», - говорится в сообщении.

В ведомстве пояснили, что вторая доза вакцины должна быть введена через определенный промежуток времени: Comirnaty/Pfizer-BioNTech - через 21 день, CoronaVac/Sinovac Biotech - 28 дней, Oxford/AstraZeneca - 12 недель.

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Люди, которые вакцинировались в массовых центрах вакцинации, получат вторую дозу в тех же центрах. Если же на вакцинацию записывал работодатель, то он должен организовать и вторую прививку.

«Все, кто получил первую дозу вакцины, гарантированно получат вторую дозу. Это касается всех вакцин, используемых в Украине», - отметили в Минздраве.

Также получат вторую дозу вакцины люди, которые вакцинировались остаточными дозами, добавили в ведомстве.

Вакцинация от коронавируса в Украине

Кампания по вакцинации против коронавирусной болезни началась в Украине 24 февраля.

Сейчас прививку делают вакциной CoviShield (AstraZeneca), производимой по лицензии в Индии в Институте сыворотки крови (Serum Institute); CoronaVac, разработанной китайским фармацевтическим предприятием Sinovac Biotech; вакциной Comirnaty производства Pfizer-BioNTech; вакциной AstraZeneca-SKBio, которая производится в Южной Корее.

С начала кампании прививки получили более 1 млн украинцев.

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Автор: Тамара Отовская