По словам Зеленского, он рад, что украинцы начали верить в вакцинацию.

Министр здравоохранения Виктор Ляшко заявил, что в Украине на июнь в наличии есть 3,9 млн доз вакцины от коронавируса.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сообщил во время заседания Палаты регионов Конгресса местных и региональных властей в городе Днепр под председательством президента Владимира Зеленского.

"В Украине в июне мы имеем 3,9 млн доз вакцины. Сегодня прибыла очередная партия вакцины Pfizer - это 117 тыс. доз вакцины из поставки в 473 тыс. Параллельно каждую среду приходит партия вакцины, которая закуплена за бюджетные средства - 500 тыс. вакцины Pfizer. Всего у нас 1,5 млн доз вакцины Pfizer, 1,5 млн доз вакцины CoronaVac, 700 тыс. доз вакцины AstraZeneca, которая в понедельник приехала во все области - это для второй прививки всем тем, кто был вакцинирован с февраля по апрель", - заявил он.

Ляшко подчеркнул, что на июнь вакцинами от коронавируса Украина обеспечена. "О следующих поставках на июль будем сообщать после 15 июня", - подчеркнул министр.

Читайте такжеВ Украину доставили новую партию вакцины PfizerВ свою очередь президент отметил, что сейчас в Украине "изменился тренд" относительно прививок от коронавируса. "Я рад, что люди начали верить в вакцинацию. Мне кажется, что эти изменения правильные", - заявил Зеленский.

Президент также напомнил, что вчера он провел "большую продуктивную беседу" с президентом США Джо Байденом, и США предоставят Украине еще 900 тыс. доз. "Мы благодарим наших партнеров", - добавил он.

Вакцинация от коронавируса в Украине

24 февраля в Украине началась кампания по вакцинации.

В настоящее время прививки делают вакциной CoviShield (AstraZeneca), произведенной по лицензии в Индии в Институте сыворотки крови (Serum Institute), CoronaVac, разработанной китайским фармацевтическим предприятием Sinovac Biotech; вакциной Comirnaty производства Pfizer-BioNTech; вакциной AstraZeneca-SKBio производимой в Южной Корее.

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Автор: Константин Гончаров