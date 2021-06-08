Каждому по прививке. Что нужно знать, чтобы легко и быстро вакцинироваться от COVID-19

После запуска центров массовой вакцинации, доступ к вакцинам получили "простые смертные". Хотя повезло снова не всем. УНИАН подготовил короткую памятку, кто именно может вакцинироваться в столичном МВЦ, что нужно знать и сделать, чтобы получить прививку без лишнего стресса.

Украина находится «в хвосте» стран, которые работают над получением коллективного иммунитета от COVID-19, не в последнюю очередь потому, что организация вакцинации очень хромает. И отсутствие четкой коммуникации, детальных разъяснений, что, как и в каком порядке будет происходить, только усиливает хаос.

Уже вторые выходные подряд в трех городах Украины – Киеве, Львове и Одессе – работают центры массовой вакцинации. С 5 июня похожие центры работают в Тернополе, Полтаве (и области), а также в Ривне.

В Киеве массовую вакцинацию проводят в Международном выставочном центре на Броварском проспекте, 15 (метро «Левобережная»). Искать нужно четвертый корпус, вход 4-А. Но очереди тут такие, что не ошибешься.

Работает Центр с 10 до 17-30. Но из-за отсутствия координации служб, которые помогают в организации массовой вакцинации, возникает неразбериха.

Стоит ли занимать очередь в пять утра?

Когда 29-30 мая в Украине открылись центры массовой вакцинации, по официальной информации, привиться в них могли только те, кто зарегистрировался в приложении «Дия» или у семейного врача, и получил сообщение или звонок с приглашением. Планировалось, что 29-30 мая будут прививать жителей трех районов Киева, в следующие выходные – еще трех и так далее. Накануне открытия Центра организаторы обзвонили 8 тысяч человек, но прийти на прививку согласились только 560 киевлян. В результате в эти дни привиться смогли все желающие, кто регистрировался в «Дие».

В Киеве слух об этом быстро облетел город. И уже в следующую «вакцинальную» субботу, 5 июня, очередь в МВЦ киевляне начали занимать в 5-6 утра. К моменту открытия Центра, 10 утра, «змейка» желающих привиться была больше, чем на премьере «Звездных войн» или первый день продаж нового iPhone – несколько тысяч человек.

К сожалению, в КГГА решать проблему с очередью не торопились. В Департаменте здравоохранения горадминистрации УНИАН пообещали «обсудить вопрос в рабочее время». Разруливать коллапс пришлось тем, кто в этот день работал в Центре вакцинации. Но… Отсутствие координации в действиях порождало еще большую неразбериху.

Очередь была разделена на два «потока». Один – люди по записи. Другой – все остальные, в «живом» порядке. Но это не спасало.

Дело в том, что у приглашенных на вакцинацию на входе «По записи» просили показать смс-сообщение с датой, временем и номером вакцинальной бригады. Как рассказали УНИАН интерны, контролирующие этот процесс, если человек опоздал, то сможет стать в общую очередь и сделать прививку с другой бригадой. Как результат – те, кто получил приглашение, опоздал и должен был стать в общую «змейку», просто разворачивались и уходили.

Поскольку из-за этого первый поток проходил достаточно быстро, ближе к обеду 5 июня в дверь «По записи» стали впускать и киевлян с детьми. Правда, в конце очереди, которая огибала четвертый корпус МВЦ, об этом никто не знал. Еще через какое-то время интерны стали ходить вдоль цепочки желающих привиться и забирать тех, кто с детьми, на «приоритетный» вход…

Около 13-00 сотрудники муниципальной охраны где-то в конце очереди стали просить киевлян больше ее не занимать. Мол, не успеете сегодня пройти. Многие развернулись. А, оказалось, зря. Те горожане, кто приехал в МВЦ ближе к 15-00, не ждали в очереди часами, а проходили ее, максимум, за 40 минут.

Проколы в организации и неработающая «Дия»

На следующий день, в воскресенье, к 10 утра очередь на вакцинацию была в четыре раза меньше, чем накануне. Возможно, свою роль сыграла погода – шел дождь. Кроме того, горожане в конце «змейки» сами предупреждали тех, кто приехал с детьми, сразу идти на вход «По записи».

Здесь, впрочем, снова была неразбериха.

«Мне звонили в пятницу, но смс не приходила, - рассказал УНИАН шестидесятилетний Александр. – Теперь говорят становиться в общую очередь». Но мужчина оказался настойчивым и, продемонстрировав на телефоне входящий звонок «с пятницы», ушел получать свою прививку в «приоритетной» группе.

Следующая непонятная ситуация возникла у молодой пары – Ольги и Романа, которые приехали на вакцинацию с сыном и тоже оказались в короткой очереди «По записи». На входе их попросили продемонстрировать запись в приложении «Дия». И если у Ольги все открылось без сбоев, то у Романа приложение в телефоне на нужной странице раз за разом выдавало страничку: «К сожалению, произошла ошибка. Попробуйте позже». Мужчина был так настроен привиться именно сегодня, что достал ноутбук, зашел в приложение уже в нем, а не в телефоне и… оно заработало!

А вот у семидесятилетней Маргариты Ивановны из этой же «приоритетной» очереди лептопа с собой не оказалось. Но, к счастью, ей поверили на слово, что регистрация есть. И она тоже прошла…

На входе всем измеряют температуру и разделяют. Те, кто зашел в дверь «По записи», поднимаются на четвертый этаж лифтом. Для остальных – эскалатор.

Любопытно, что девушки-интерны, которые изменяли температуру, сами прививаться не спешат. Рассказывают, что не доверяют вакцине, которая не прошла все этапы клинических исследований.

Быстро и без побочек

Внутри МВЦ дело движется гораздо быстрее. Особенно, если в наличии все необходимые документы – паспорт, идентификационный код, мобильный телефон и копия декларации с семейным врачом.

УНИАН брал с собой только копию декларации. Все остальное в наличии в том самом приложении «Дия». И, в отличие от многих сфер, где на демонстрацию ИНН в телефоне смотрят косо, здесь не придирались.

Что касается деклараций, еще неделю назад ее наличие казалось не обязательным. Ведь официально сообщалось, что заключить ее можно будет тут же, в Центре. Опыт четырех дней работы центра массовой вакцинации продемонстрировал – это ошибка.

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«На вакцинацию приходит много людей, у которых декларация не подписана. Но если процесс вакцинации людей с декларацией длится около 7 минут, то если декларации нет, это занимает полчаса, поскольку нужно создать медкарту», - отметила директор Департамента здравоохранения Киева Валентина Гинзбург.

Другими словами, если бы у всех были декларации, то очередь двигалась бы в разы быстрее.

Кореспондент УНИАН попал к бригаде №2 (из 24-х, которые работали в эти выходные). За первым столом необходимо заполнить документ о том, есть ли у вас какие-то проблемы со здоровьем на момент вакцинации, бывали ли аллергические реакции и т.д. и подписать согласие на получение вакцины.

За вторым столом передать копию декларации с лечащим врачом, чтобы медики внесли данные о вашей вакцинации в электронную систему.

За третьим столом – непосредственно вакцинация. Вакцина CoronaVac – производства китайской компании Sinovac Biotech зарегистрирована в Украине с апреля текущего года. 1 июня Всемирная организация здравоохранения рекомендовала ее к использованию. На флакончике указана серия, производитель и срок годности – 4 апреля 2023 года.

После прививки медики выдают памятку с рекомендациями, как действовать, если организм отреагирует на вакцинацию. В ней также указано, когда получена первая и когда следует получить вторую дозу. «Для записи на вторую вакцинацию обратиться через 15-17 дней по телефону…», - сказано в памятке.

Но не спешите уходить. После укола необходимо еще полчаса провести внутри МВЦ (рядом с медпунктом). Чтобы, в случае аллергической реакции, получить квалифицированную помощь.

Как сделать прививку и не озвереть

Итак, чтобы сделать прививку в Киеве в Центре массовой вакцинации, нужно:

Подписать декларацию с семейным врачом. Взять с собой ее копию, а также паспорт, ИНН и мобильный телефон с установленным приложением «Дия». Проверить, работает ли «Дия». Если приложение будет выдавать ошибку, что вы зарегистрировались в нем на вакцинацию, существует вероятность, что вас просто развернут у дверей МВЦ. Приехать в центр массовой вакцинации после обеда. Утром очередь гораздо больше и движется не так быстро, как во второй половине дня. По возможности, взять с собой каремат или стульчик для сидения (если ожидание будет долгим), воду (хотя возле входа есть МАФ с кофе), зонт (если дождь, но поможет и от солнца), головной убор. Многие в очереди рекомендуют брать в качестве развлечения книгу. Она скрасит ожидание. Но кто-то довольствуется смартфоном.

И немного разочарования. Если вы планируете привиться вакциной CoronaVac, чтобы побыстрее получить возможность путешествовать в Европу, к сожалению, это не поможет. И не только потому, что в Украине еще ничего точно неизвестно о «сертификатах вакцинации», кроме того, что их когда-нибудь будут выдавать. А и потому, что на сегодня ЕС признает «паспорта вакцинации» только для зарегистрированных в Европе вакцин. На сегодня это Pfizer/BioNtech, AstraZeneca, Moderna и Johnson&Johnson (Janssen).

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