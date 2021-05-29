По состоянию на 29 мая в Украине подтвердили еще 3096 новых случаев инфицирование коронавирусом.
Об этом информирует Минздрав Украины.
Среди зараженных вирусом заболели 144 ребенка и 55 медиков.
В больницы в пятницу госпитализировали 1309 граждан, от осложнений умерли 156 человек, в то же время 10 199 за минувшие сутки выздоровели.
Читайте такжеВ Украине стартовал повторный конкурс на должность главы НСЗУМетодом ПЦР в пятницу был протестирован 25401 человек, методом ИФА – 10963 человека.
С начала пандемии в Украине коронавирусом заболели, по официальным данным, 2 199 769 граждан; из них выздоровели – 2 030 415, а умерли – 50 388. За все время в Украине на коронавирус протестовали методом ПЦР 10 156 756 граждан.
За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в: Киеве – 377 случаев, Днепропетровской – 261, Львовской – 231, Киевской – 197 и Запорожской -170 – областях.
Коронавирус в Киеве: статистика на 29 мая 2021
В Киеве за прошедшие сутки выявили 377 больных COVID-19, от осложнений болезни умерли 6 человек. Об этом сообщил мэр столицы Виталий Кличко.
«377 подтвержденных случаев заболевания коронавируса в сутки в столице. Умерли 6 человек. Всего за период пандемии в городе 5 тысяч 76 летальных случаев от вируса. А подтвержденных случаев заболевания сегодня - 206 тысяч 278», - отметил Кличко.
Вчера заболевание выявили у 136 женщин в возрасте от 19 до 93 лет, 223 мужчин в возрасте от 19 до 95 лет, а также у 7 девочек в возрасте от 6 до 17 лет и 11 мальчиков от 8 месяцев до 17 лет.
В больницы были госпитализированы 55 больных, а также 89 пациентов с подозрением на COVID-19 и пневмониями.
Выздоровели за прошедшие сутки 1 тыс. 680 человек. Всего с начала пандемии коронавирусную болезнь преодолели 163 тыс. 588 жителей столицы.
Больше всего случаев заболевания зафиксировано в Дарницком районе - 83, в Святошинском - 81 и в Голосеевском районе - 62 случая.
28 мая в Украине сообщали о 3306 новых случаях инфицирования.
В общем, эксперты утверждают, что волна вируса в стране постепенно идет на спад, в частности благодаря иммунизации населения и соблюдению карантинных ограничений. Но количество инфицированных может снова увеличиться с приходом осени.
В Киеве на базе Международного выставочного центра, в Львове на базе стадиона “Арена Львов”, в Одессе на базе стадиона Одесской юридической академии сегодня открываются новые центры вакцинации.
Еще в начале весны специалисты констатировали до более 10 тысяч больных в день.
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