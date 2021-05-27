Новые исследования показали, что ослабленные иммунные клетки продолжают жить в костном мозге людей, которые переболели COVID-19 или сделали прививку.

Иммунитет к коронавирусу сохраняется по меньшей мере год, а возможно и на всю жизнь, со временем усиливаясь, особенно после вакцинации. Об этом свидетельствуют новые научные исследования.

Их выводы могут помочь успокоить страх, что защита от COVID-19 будет короткой.

Об этом пишет New York Times. В совокупности исследования допускают, что людям, которые выздоровели от COVID-19 или были привиты, не понадобятся уколы для усиления защиты. Хотя вакцинированным людям, которые никогда не заражались коронавирусом, скорее всего, придется делать новые прививки. Это же касается и меньшинства пациентов, у которых во время заболевания не началась сильная иммунная реакция.

Оба исследования проводились среди людей, которые контактировали с коронавирусом примерно год назад. Клетки, которые несут память об инфекции, хранятся в костном мозге и могут запускать производство антител при необходимости. Об этом свидетельствуют результаты одного из исследований, которые были опубликованы в журнале Nature.

Читайте такжеМальта стала первой страной Евросоюза с коллективным иммунитетом к COVID-19Другое же исследование было опубликовано на сайте BioRxiv, посвященному разработкам в сфере биологии. Его авторы обнаружили, что так называемые B-клетки, которые хранят "память" о вирусе, продолжают развиваться и укрепляться в течение как минимум 12 месяцев после заражения.

"Выводы исследований совпадают со все большим объемом литературы о том, что иммунитет, спровоцированный заражением и вакцинацией от SARS-CoV-2, может быть долговременным", - сказал иммунолог из Университета Пенсильвании Скотт Хенсли, который не принимал участие ни в одном из исследований.

Новые научные открытия могут развеять страх, что иммунитет к COVID-19 временный, как и в случае заболеваний, вызванных другими коронавирусами, таких как простуда. Однако, как заметил доктор Хенсли, все эти вирусы сильно меняются каждые несколько лет.

"Причина, по которой мы заражаемся распространенными коронавирусами снова и снова в течение жизни, больше связана с видоизменением этих вирусов, а не иммунитетом", - сказал он.

Иммунолог из Института Рокфеллера в Нью-Йорке Майкл Нуссенцвейг возглавил исследование иммунной памяти. Он сказал, что B-клетки, которые появляются после заражения SARS-CoV-2 и усиливаются вакцинацией, на столько мощные, что способны побороть даже видоизмененные версии инфекции.

"Люди, которые были заражены, а затем сделали прививку, демонстрируют потрясающую реакцию, прекрасный набор антител. Потому что они продолжают развивать свои антитела. Я ожидаю, что они сохранятся на долго", - сказал доктор Нуссенцвейг.

Однако, вполне возможно, что это не касается защиты, полученной исключительно через вакцинацию. Поскольку иммунная память после прививки формируется не так, как во время естественного заражения. Поэтому, по словам доктора Нуссенцвейга, скорее всего, привитым людям придется делать уколы для усиления иммунитета.

"Мы узнаем об этом очень скоро", - сказал он.

После первого контакта с коронавирусом B-клетки быстро размножаются и вырабатывают большое количество антител. Когда острое заболевание проходит, небольшое количество B-клеток продолжает жить в костном мозге. При этом уровень антител постепенно падает. Чтобы исследовать B-клетки против коронавируса, который провоцирует COVID-19, исследователи во главе с Эли Эллебеди из Вашингтонского университета проанализировали образцы крови 77 человек с интервалом в три месяца. При этом, первые образцы были собраны через месяц после заражения. Только 6 из 77 были госпитализированы. У остальных наблюдались мягкие симптомы.

Читайте такжеModerna заявляет об успешных испытаниях вакцины от COVID-19 на подросткахУровни антител у этих людей быстро падали через 4 месяца после заражения и продолжали постепенно уменьшаться в течение последующих месяцев. Эти результаты совпадают с теми, которые были получены в ходе других исследований. Некоторые ученые интерпретировали это сокращение как признак потери иммунитета. Но другие говорили, что этот процесс вполне нормальный. Ведь если бы кровь продолжала сохранять большое количество антител против каждой инфекции за всю жизнь, она бы быстро превратилась в густую субстанцию.

Поэтому уровень антител быстро падает после выздоровления. А B-клетки, ответственные за иммунную "память", остаются в костном мозге. И они готовы начать действовать в любой момент. Команда доктора Эллебеди получила образцы костного мозга 19 человек примерно через 7 месяцев после заражения. У 15 из них обнаружили заметное количество B-клеток, а у 4 - нет. Это говорит о том, что некоторые люди могут быть носителями слишком малого количества B-клеток, а некоторые вообще их не иметь.

"Я это понимаю так: если вы заразились, это не значит, что у вас будет мощная иммунная реакция", - пояснил доктор Эллебеди.

Эти данные подтверждают предположение, что люди, которые выздоровели после COVID-19, должны вакцинироваться. Пять участников исследования доктора Эллебеди сдали образцы костного мозга через 7-8 месяцев после заражения, а затем и еще раз спустя еще 4 месяца. Ученые обнаружили, что количество B-клеток оставалось стабильным все это время.

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Перевод: Лесь Дымань