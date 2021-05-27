Эксперт отметил, что, несмотря на разговоры о смягчении карантина, ограничения отменять не будут.

В Украине в летний период ожидается снижение заболеваемости COVID-19 вплоть до осени.

Об этом в комментарии РБК-Украина заявил иммунолог, глава Национального технической группы экспертов по вопросам иммунопрофилактики при Минздраве Федор Лапий.

"Летом, скорее всего, будет ситуация такая же, как и в прошлом году, когда количество больных будет уменьшаться, количество тяжелых больных и количество госпитализированных также будет уменьшаться. Мы будем иметь перерыв до осени", - считает Лапий.

Эксперт отметил, что, несмотря на разговоры о смягчении карантина, ограничения отменять не будут.

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"Речь не идет о тех всех правилах, о которых уже более года говорят, а именно держать дистанцию, пользоваться медицинской маской и чистые руки. Эти правила никто не отменял. Так же, как и никто не отменял правила о количестве людей, которые могут находиться в общих зонах - в кафе, ресторанах", - сообщил он.

Также Лапий добавил, что в Украине улучшается ситуация с вакцинацией от COVID-19.

"Наблюдаются тенденции к улучшению этой ситуации с наличием вакцин. Уже мы получили через закупки вакцины от Pfizer, Coronavac, ожидаем вакцины от AstraZeneca. Это позволит нам увеличить количество вакцинированных, доступность вакцин для населения", - заявил эксперт.

Вакцинация от коронавируса в Украине: что известно

24 февраля в Украине стартовала вакцинация от коронавируса препаратом Covishield, который производят в Индии по лицензии британских разработчиков - Оксфордского университета и AstraZeneca. Впоследствии в Украину завезли еще ряд вакцин.

В первую волну вакцинации попали медики и врачи, задействованные в борьбе с пандемией COVID-19 и военнослужащие операции Объединенных сил на Донбассе. После медиков вакцинировать от коронавируса в Украине начали пожилых людей.

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Автор: Денис Прядко