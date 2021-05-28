За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев заболевания зарегистрировано в Киеве, Днепропетровской и Львовской областях.

В Украине за сутки выявлено 3306 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19. В частности, заболели 169 детей и 77 медработников.

Об этом в Телеграм-канале сообщает Коронавирус_инфо. В сообщении отмечается, что за сутки госпитализированы 1 402 человека; зафиксировано 156 летальных случаев; выздоровели 13 298 человек;

Кроме этого было проведено тестирований за сутки - 60 563 (в частности методом ПЦР – 25 454, методом ИФА – 11 758); исследований экспресс-тестами на антиген до SARS-CoV-2 – 23 351.

За все время пандемии в Украине

заболели - 2 196 673 человека;

выздоровели - 2 020 216 человек;

летальных исходов - 50 232;

проведено ПЦР-тестирований - 10 131 355.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г. Киев (384), Днепропетровской (280), Львовской (251), Донецкой (228) и Киевской (221) областях.

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Количество заболеваний в регионах за сутки:

г. Киев - 384 случая;

Винницкая область - 63 случая;

Волынская область - 104 случая;

Днепропетровская область - 280 случаев

Донецкая область - 228 случаев;

Житомирская область - 74 случая;

Закарпатская область - 38 случаев;

Запорожская область - 195 случаев;

Ивано-Франковская область - 51 случай;

Киевская область - 221 случай;

Кировоградская область - 47 случаев;

Луганская область - 46 случаев;

Львовская область-251 случай;

Николаевская область - 154 случаев;

Одесская область - 114 случаев;

Полтавская область - 78 случаев;

Ровенская область - 177 случаев;

Сумская область - 98 случаев;

Тернопольская область - 77 случаев;

Харьковская область - 191 случай;

Херсонская область - 69 случаев;

Хмельницкая область - 106 случаев;

Черкасская область - 135 случаев;

Черновицкая область - 68 случаев;

Черниговская область - 57 случаев.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

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Автор: Ирина Погорелая