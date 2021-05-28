В Украине за сутки выявлено 3306 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19. В частности, заболели 169 детей и 77 медработников.
Об этом в Телеграм-канале сообщает Коронавирус_инфо. В сообщении отмечается, что за сутки госпитализированы 1 402 человека; зафиксировано 156 летальных случаев; выздоровели 13 298 человек;
Кроме этого было проведено тестирований за сутки - 60 563 (в частности методом ПЦР – 25 454, методом ИФА – 11 758); исследований экспресс-тестами на антиген до SARS-CoV-2 – 23 351.
За все время пандемии в Украине
- заболели - 2 196 673 человека;
- выздоровели - 2 020 216 человек;
- летальных исходов - 50 232;
- проведено ПЦР-тестирований - 10 131 355.
За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г. Киев (384), Днепропетровской (280), Львовской (251), Донецкой (228) и Киевской (221) областях.
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Количество заболеваний в регионах за сутки:
г. Киев - 384 случая;
Винницкая область - 63 случая;
Волынская область - 104 случая;
Днепропетровская область - 280 случаев
Донецкая область - 228 случаев;
Житомирская область - 74 случая;
Закарпатская область - 38 случаев;
Запорожская область - 195 случаев;
Ивано-Франковская область - 51 случай;
Киевская область - 221 случай;
Кировоградская область - 47 случаев;
Луганская область - 46 случаев;
Львовская область-251 случай;
Николаевская область - 154 случаев;
Одесская область - 114 случаев;
Полтавская область - 78 случаев;
Ровенская область - 177 случаев;
Сумская область - 98 случаев;
Тернопольская область - 77 случаев;
Харьковская область - 191 случай;
Херсонская область - 69 случаев;
Хмельницкая область - 106 случаев;
Черкасская область - 135 случаев;
Черновицкая область - 68 случаев;
Черниговская область - 57 случаев.
Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.
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